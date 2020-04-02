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Dr. Mehmet Öz’ün kırmızı elbiseli tiktok dansı!

Koronavirüs salgınında evlerinizde kalın ve bol bol ilişkiye girin diyen Mehmet Öz, tiktok dansıyla olay olacak gibi.

02 Nisan 2020 Perşembe 11:28
Dr. Mehmet Öz’ün kırmızı elbiseli tiktok dansı!

Karantina günlerinde herkes gibi tiktok uygulamasında merak saran dr. Mehmet Öz, katıldığı today show adlı programdan sonra Jenna Bush Hager ile bir tiktok videosu çekti.  Videonun sonunda kırmızı bir elbise giyerken görüntülenen Mehmet Öz, görenleri şaşkınlığa uğrattı. 

Dr. Mehmet Öz’ün kırmızı elbiseli tiktok dansı!

Mehmet Öz, koronavirüs salgınıyla ilgili "Partneriyle evde karantinada olanlar için en iyi çözüm cinsel ilişki. Ömrü uzatır, ilgiyi artırır, aranızdaki hikayeleri çoğaltır, belki bebek yaparsınız. Her durumda birbirinizin sinirini yıpratmaktan daha çok işe yarar" sözleriyle gündeme gelmişti.

Dr. Mehmet Öz’ün kırmızı elbiseli tiktok dansı!

Son Güncelleme: 02.04.2020 11:31
Anahtar Kelimeler:
Tik TokMehmet özKırmızı
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