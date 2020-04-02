Dr. Mehmet Öz’ün kırmızı elbiseli tiktok dansı!

Karantina günlerinde herkes gibi tiktok uygulamasında merak saran dr. Mehmet Öz, katıldığı today show adlı programdan sonra Jenna Bush Hager ile bir tiktok videosu çekti. Videonun sonunda kırmızı bir elbise giyerken görüntülenen Mehmet Öz, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Mehmet Öz, koronavirüs salgınıyla ilgili "Partneriyle evde karantinada olanlar için en iyi çözüm cinsel ilişki. Ömrü uzatır, ilgiyi artırır, aranızdaki hikayeleri çoğaltır, belki bebek yaparsınız. Her durumda birbirinizin sinirini yıpratmaktan daha çok işe yarar" sözleriyle gündeme gelmişti.