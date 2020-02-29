Dua Lipa’nın Photoshop'lu bikinili fotoğrafları gündem oldu

Gerek güzelliği gerekse de müziği onu ilgi odağı haline gelen ve son zamanlarda Bella ve Gigi Hadid’in erkek kardeşi olan Anwar Hadid ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen güzel şarkıcı Dua Lipa, tatilde çekmiş olduğu fotoğrafını Instagram adresinden takipçileri ile paylaştı. Fotografta Dua Lipa’nın düzgün fiziği ve kaslı vücudu oldukça dikkat çekiciydi.

Geçtiğimiz Ocak ayında sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte gitöiş olduğu Miami tatilinde çekilen bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşan güzel sanatçıya kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu paylaşımdan yaklaşık bir buçuk ay sonra ise, Lipa’nın fotoğrafları ile oynadığı ve fotoğraflarına fotoğraflarında Photoshop yaptığı ortaya çıktı. Backgrid USA, Dua Lipa’nın aynı tatilde ve aynı bikiniler ile habersiz çekilen fotoğrafını basına servis edince sosyal medya karıştı. Instagram’da ve Twitter’da birçok kişi konu hakkında yorum yaptı.

İşte o iki fotoğraf karesi;