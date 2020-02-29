Dua Lipa’nın Photoshop'lu bikinili fotoğrafları gündem oldu

Gerek güzelliği gerekse de müziği onu ilgi odağı haline gelen ve son zamanlarda Bella ve Gigi Hadid’in erkek kardeşi olan Anwar Hadid ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen güzel şarkıcı Dua Lipa, tatilde çekmiş olduğu fotoğrafını Instagram adresinden takipçileri ile paylaştı. Fotografta Dua Lipa’nın düzgün fiziği ve kaslı vücudu oldukça dikkat çekiciydi.
Geçtiğimiz Ocak ayında sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte gitöiş olduğu Miami tatilinde çekilen bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşan güzel sanatçıya kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte o iki fotoğraf karesi;
Son Güncelleme: 29.02.2020 18:51