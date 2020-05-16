Dünya 70 yaşındaki bu modacıyı konuşuyor!

Vera Wang isimli tasarımcı görüntüsüyle herkesi hayrete düşürüyor. 30’lu yaşlarında görünen Wang, tam tamına 70 yaşında. Amerikalı moda tasarımcısı, karantina sürecinde giydiği şık kıyafetleriyle de dikkatleri çekiyor.

70 yaşında olduğuna kimse inanmıyor

Amerikalı ünlüler için gelinlik tasarlayan Vera Wang, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem yarattı. 70 yaşındaki ünlü tasarımcı, takipçilerinden sık sık ‘’Bizimle genç görünmenin sırrını paylaş’’ şeklinde yorumlar alıyor.

27 Haziran 1949 tarihinde dünyaya gelen tasarımcının iki de kızı var. Vera Wang genç ve sağlıklı görünümünü spora ve sağlıklı beslenmeye bağlıyor. Ayrıca fazla ağırlık kaldırmadığını da belirtiyor. Aynı zamanda Şeyma Subaşı'nın gelinliği de Vera Wang'a ait.

İşte ünlü tasarımcının yıllara meydan okuyan pozları

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 15:59