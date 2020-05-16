Dünya 70 yaşındaki bu modacıyı konuşuyor!

Vera Wang isimli tasarımcı görüntüsüyle herkesi hayrete düşürüyor. 30’lu yaşlarında görünen Wang, tam tamına 70 yaşında. Amerikalı moda tasarımcısı, karantina sürecinde giydiği şık kıyafetleriyle de dikkatleri çekiyor.
70 yaşında olduğuna kimse inanmıyor
Amerikalı ünlüler için gelinlik tasarlayan Vera Wang, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem yarattı. 70 yaşındaki ünlü tasarımcı, takipçilerinden sık sık ‘’Bizimle genç görünmenin sırrını paylaş’’ şeklinde yorumlar alıyor.
İşte ünlü tasarımcının yıllara meydan okuyan pozları
Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 15:59