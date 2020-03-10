Dünya starı Madonna da coronavirusten nasibini aldı!

Bütün dünya genelinde etkili olan ve bir çok etkinliğin iptal olmasına sebebiyet veren coronavirüs salgını, son olarak Grammy ödüllü şarkıcı Ciara'nın 19 Mart’ta Teksas’ta vereceği konserini ileri bir tarihe ertelemesine sebep olmuştu. hemen arkasından Madonna, Paris'te vereceği konseri Corona virüs önlemleri sebebiyle iptal etti.

Madonna Fransa'da artan koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Paris'te gerçekleşecek olan gösterilerini iptal etmek zorunda kaldı. Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre; Madonna'nın virüs salgını üzerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle salı ve çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki gösterileri iptal ettiğini bildirdi. Son verilere göre Fransa'da 19 kişi virüs yüzünden hayatını kaybeti.