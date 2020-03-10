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Dünya starı Madonna da coronavirusten nasibini aldı!

Popun Kraliçesi dünyayı kasıp kavuran coronavirusten nasibin aldı. Bütün dünyayı etkisi altına alan virüs son olarak Madonna'yı olumsuz etkiledi.

10 Mart 2020 Salı 22:38
Dünya starı Madonna da coronavirusten nasibini aldı!

Bütün  dünya genelinde  etkili olan ve bir çok etkinliğin  iptal olmasına sebebiyet veren  coronavirüs salgını, son olarak Grammy ödüllü şarkıcı Ciara'nın 19 Mart’ta Teksas’ta vereceği konserini ileri bir tarihe ertelemesine sebep olmuştu. hemen arkasından Madonna, Paris'te vereceği konseri Corona virüs önlemleri sebebiyle iptal etti. 

Dünya starı Madonna da coronavirusten nasibini aldı!

Madonna Fransa'da artan koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Paris'te gerçekleşecek olan gösterilerini iptal etmek zorunda kaldı. Reuters haber ajansının  aktardığı bilgiye göre; Madonna'nın virüs salgını üzerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle salı ve çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki gösterileri iptal ettiğini bildirdi. Son  verilere göre Fransa'da  19 kişi virüs yüzünden hayatını kaybeti. 

madona

Son Güncelleme: 10.03.2020 23:30
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