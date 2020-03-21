Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den cesur poz!

Son dönemlerde podyumların aranan isimlerinden biri olan dünyaca ünlü model Bella Hadid, Instagram'dan yayınladığı ayna karşısındaki fotoğraflarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Dünyayı esir alan korona virüs salgına karşı kendini evine kapatan Hadid, sosyal medya hesabından takipçilerine 'evde kal' çağrısında bulundu.

Sadece kendin için değil, sevdiğin insanlar için evde kalmalısın. Aynı zamanda tüm dünya ve sevdiğin tüm insanlar için de... Çılgınca, çünkü tek yapmamız gereken bu virüsü yavaşlatmak için birlikte çalışmak ve insanlar hala anlamakta zorlanıyor. Bencil olma! Meditasyon yap, evcil hayvanınla takıl, örmeyi öğren,kıravat , çorap ör, ailene şiir yaz, TikTok çek, yükselen burcunu öğren ve iyi bir insan ol en önemlisi şu ellerini yıka! Seni seviyorum ve seni düşünüyorum.