Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Eser Yenenler: "Evde keyfim yerinde"

Tüm dünyada etkisini gösteren ve çok hızlı bir şekilde yayışmasıyla bilinen koronavirüs Türkiye'de de görülmeye başladı. Virüsün Türkiye'de görüldüğünü öğrenen birçok kişi gibi Eser Yenenler de 'salgına yakalanmamak, salgının yayılmasına vesile olmamak' için günlerdir evinde vakit geçiriyor ve elzem bir durum olmadıkça dışarı çıkmıyor.

Ünlü komedyen buna farkındalık yaratıp, durumun ciddiyetine dikkat çekmek için sosyal medyada "#Evde keyfim yerinde" diye bir de tag açtı. Yeneler'e bu konuda başta yakın arkadaşları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak olmak üzere birçok ünlü isim destek verdi.

