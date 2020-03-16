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Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Eser Yenenler: "Evde keyfim yerinde"

Kasım ayında oğlu Kuzey'i kucağına alan komedyen Eser Yenenler, virüs salgını nedeniyle günlerdir evde olduğu için "Evde keyfim yerinde" diye yeni bir akım başlattı.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:20
Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Eser Yenenler: "Evde keyfim yerinde"

Tüm dünyada etkisini gösteren ve çok hızlı bir şekilde yayışmasıyla bilinen  koronavirüs Türkiye'de de görülmeye başladı.  Virüsün Türkiye'de görüldüğünü öğrenen birçok kişi gibi Eser Yenenler de 'salgına yakalanmamak, salgının yayılmasına vesile olmamak' için günlerdir evinde vakit geçiriyor ve elzem  bir durum olmadıkça dışarı çıkmıyor.  

Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Eser Yenenler:

Ünlü komedyen buna farkındalık yaratıp, durumun ciddiyetine dikkat çekmek için sosyal medyada "#Evde keyfim yerinde"  diye bir de tag açtı. Yeneler'e bu konuda başta yakın arkadaşları Oğuzhan Koç ve İbrahim  Büyükak  olmak üzere birçok ünlü isim destek verdi. 
Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Eser Yenenler:

Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Eser Yenenler:

Son Güncelleme: 16.03.2020 22:21
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsEser YenenlerEvdekeyfimyerindeOğuzhan
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