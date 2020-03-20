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Duygu Özaslan kimdir? Eve Kal pozu ile beğenileri topladı sosyal medyayı salladı!

Korona virüse karşı Evde Kal kampanyası ünlüler ve sosyal medya fenomenleri tarafından destek görüyor. Paylaşımıyla akıma destek veren Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan Eve Kal pozu ile beğenileri topladı sosyal medyayı salladı! İşte detaylar..

20 Mart 2020 Cuma 20:38
Duygu Özaslan kimdir? Eve Kal pozu ile beğenileri topladı sosyal medyayı salladı!

Korona Virüse karşı olarak başlatılan #EvdeKal etiketi ile kişilerin evde kalarak virüsün yayılmasını engelleyen akım ünlüler ve sosyal medya fenomenlerinin desteği ile devam ediyor. Pek çok ünlü bu etiketi etiketleyerek evden pozlar paylaşıyor ve tüm Türkiye’yi evde olmaya davet ediyor. Bu paylaşımlara bir yenisini ekleyerek adından söz ettiren isimlerden birisi olarak da Duygu Özaslan karşımıza çıkıyor. İşte Duygu Özaslan’ın #EvdeKal pozu:

Duygu Özaslan Kimdir?

1991’de İstanbul’da doğan Duygu Özaslan İstanbul Üniversitesi’nde Okuduğu İspanyol Dili bölümünü bırakarak sosyal medyaya yöneldi. Oldukça yüksek sayıda takipçiye sahip olan Duygu Özaslan YouTube’da moda ve makyaj içerikleri üretiyor.

Son Güncelleme: 20.03.2020 21:09
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