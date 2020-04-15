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Duygu Özaslan 'sunny side up' videosunu kendi paylaşımıyla yalanladı

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda 'sunny side up'ın Türkçesi neydi ya?' deyince sosyal medyada epey ti'ye alınan fenomen Duygu Özaslan'ın eski bir paylaşımı kendi ifadesini yalanladın.

15 Nisan 2020 Çarşamba 22:52
Duygu Özaslan 'sunny side up' videosunu kendi paylaşımıyla yalanladı

Duygu Özaslan'ın yumurta kırarken 'Şimdi sunny side up yapıcam, neydi bunun Türkçesi ya? kırılmış yumurta mı?' diyerek sosyal medyanın  gündemine oturmasına, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da dahil olmak üzere çok kişiden tepki gelmişti.  Dikkatli takipçileri tarafından keşfedilen eski bir paylaşımında, Duygu Özaslan'ın eski bir paylaşımında 'sahanda yumurta' ifadesi yeraldığı görülmekte.  

Duygu Özaslan 'sunny side up' videosunu kendi paylaşımıyla yalanladı
Duygu Özaslan'ın 2016 yılında İnstagram'dan paylaştığı bir fotoğrafta, aslında sunny side up'ın  Türkçesi olan 'sahanda yumurta' kavramına pek de yabancı olmadığı görülüyor.  Çünkü Özaslan'ın paylaştığı fotoğrafta, kitaptan seçtiği sayfada 'sahanda yumurtaya ekmek ban' ifadesi bulunmakta. Dolayısıyla kitaptan özellikle bu sayfanın seçilmesi, Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı aslında gayet iyi tanıdığının, hatta severek yediğinin bir işareti. 

Duygu Özaslan 'sunny side up' videosunu kendi paylaşımıyla yalanladı

Anahtar Kelimeler:
Duygu ÖzaslanSunny Side UpSahanda Yumurta
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