Duygu Özaslan 'sunny side up' videosunu kendi paylaşımıyla yalanladı

Duygu Özaslan'ın yumurta kırarken 'Şimdi sunny side up yapıcam, neydi bunun Türkçesi ya? kırılmış yumurta mı?' diyerek sosyal medyanın gündemine oturmasına, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da dahil olmak üzere çok kişiden tepki gelmişti. Dikkatli takipçileri tarafından keşfedilen eski bir paylaşımında, Duygu Özaslan'ın eski bir paylaşımında 'sahanda yumurta' ifadesi yeraldığı görülmekte.

Duygu Özaslan'ın 2016 yılında İnstagram'dan paylaştığı bir fotoğrafta, aslında sunny side up'ın Türkçesi olan 'sahanda yumurta' kavramına pek de yabancı olmadığı görülüyor. Çünkü Özaslan'ın paylaştığı fotoğrafta, kitaptan seçtiği sayfada 'sahanda yumurtaya ekmek ban' ifadesi bulunmakta. Dolayısıyla kitaptan özellikle bu sayfanın seçilmesi, Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı aslında gayet iyi tanıdığının, hatta severek yediğinin bir işareti.