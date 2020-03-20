Duygu Özaslan'dan iç çamaşırlı muhteşem poz!

Türkiye'de koronavirüs salgını vakası görülmesinin khemen ardından evde kalın çağrısına uyan ve dışarı çıkmayan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Instagram hesabından iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Youtube kanalına çektiği videolar ile şöhret olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine toplamayı başaran Duygu Özaslan, son olarak banyoda dünyaca ünlü markalı iç çamaşırı giyerek verdiği pozu takipçilerine sundu.

Paylaşımın hemen ardından çok kısa bir sürede binlerce beğeni alan Özaslan'ın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Evde kal çağrısına destek olmak için ev hallerini sık sık Instagram hesabından paylaşan Özaslan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyediği fotoğraf saniyeler içinde 83 binden fazla beğeni aldı. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Özaslan'ın fotoğrafına ateş emojisi gönderdiği görüldü.



