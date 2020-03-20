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Duygu Özaslan'dan iç çamaşırlı muhteşem poz

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram hesabı üzerinden iç çamaşırlı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın hemen ardından ise binlerce beğeni ve yorum aldı.

20 Mart 2020 Cuma 21:58
Duygu Özaslan'dan iç çamaşırlı muhteşem poz

Türkiye'de koronavirüs salgını vakası görülmesinin khemen ardından evde kalın çağrısına uyan ve dışarı çıkmayan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Instagram hesabından iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Duygu Özaslan'dan iç çamaşırlı muhteşem poz!

Youtube kanalına çektiği videolar ile şöhret olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine toplamayı başaran Duygu Özaslan, son olarak banyoda dünyaca ünlü markalı iç çamaşırı giyerek verdiği pozu takipçilerine sundu.

Duygu Özaslan'dan iç çamaşırlı muhteşem poz!

Paylaşımın hemen ardından çok kısa bir sürede binlerce beğeni alan Özaslan'ın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Duygu Özaslan'dan iç çamaşırlı muhteşem poz!

Evde kal çağrısına destek olmak için ev hallerini sık sık Instagram hesabından paylaşan Özaslan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyediği fotoğraf saniyeler içinde 83 binden fazla beğeni aldı. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Özaslan'ın fotoğrafına ateş emojisi gönderdiği görüldü.


 

Son Güncelleme: 20.03.2020 22:47
Anahtar Kelimeler:
İnstagramDuygu ÖzaslanSon Poz
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