Duygu Sarışın'dan çok özel Çağatay Ulusoy itirafı! 'Özel sorular bunlar'

2 ay sonra ilk kez dışarı çıktığını belirten Duygu Sarışın, karantina sürecinden ve ailesine olan özleminden bahsetti. “Kendi çapımda senaryo yazıyorum, küçük mozaikler yapıyorum” diyen güzel oyuncu, bu süreçte ailesini çok özlediğini belirtirken, “Annemle babama sarılmayı çok özledim. 7 aydır temas edemedim onlara” diyerek duygularını ifade etti.

34 yaşındaki güzel oyuncu, “Karantina günlerinde birçok kişi yemek yapmaya merak sardı. Çağatay Bey mutfakta nasıl?” sorusuna ise “İyidir mutfakta. Ama çok özel sorular bunlar, konuşmayayım.” şeklinde yanıt vererek röportajı sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 20:44