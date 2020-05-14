Duygu Sarışın'dan çok özel Çağatay Ulusoy itirafı! 'Özel sorular bunlar'

2017 yılında rol aldıkları 'İçerde' dizisinin çekimleri sırasında tanışan ve birlikte aşk yaşamaya başlayan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, karantina sürecini Zekeriyaköy'de birlikte geçiriyorlar. Dİş hekimine gitmek için evden çıkan Duygu Sarışın, Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Duygu Sarışın'dan çok özel Çağatay Ulusoy itirafı! 'Özel sorular bunlar'
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2 ay sonra ilk kez dışarı çıktığını belirten Duygu Sarışın, karantina sürecinden ve ailesine olan özleminden bahsetti.  “Kendi çapımda senaryo yazıyorum, küçük mozaikler yapıyorum” diyen güzel oyuncu, bu süreçte ailesini çok özlediğini belirtirken,  “Annemle babama sarılmayı çok özledim. 7 aydır temas edemedim onlara”  diyerek duygularını ifade etti.  

Duygu Sarışın'dan çok özel Çağatay Ulusoy itirafı! 'Özel sorular bunlar'

 34 yaşındaki güzel oyuncu, “Karantina günlerinde birçok kişi yemek yapmaya merak sardı. Çağatay Bey mutfakta nasıl?”  sorusuna ise “İyidir mutfakta. Ama çok özel sorular bunlar, konuşmayayım.” şeklinde yanıt vererek röportajı sonlandırdı.  

Duygu Sarışın'dan çok özel Çağatay Ulusoy itirafı! 'Özel sorular bunlar'

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 20:44

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