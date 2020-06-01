Ebru Gündeş dünyanın en pahalı saatiyle görenleri mest etti!

Türkiye’nin en çok kazanan sanatçılarından biri an Ebru Gündeş, dünyanın en iyi saat markalarından biri olan Patek Philippe’in gözde modeli ‘Nautilus’u tercih etti. Saatin fiyatı ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı. İranlı iş adamı Reza Zarrab ile evli ve bir çocuk annesi olan Ebru Gündeş, yine tarzını konuşturdu.

Ebru Gündeş, markanın 1976 yılından beri piyasada olan klasik modelini tamı tamına 700 bin TL’ye satın aldı. Fiyatı dudak uçuklatan klasik saatin, çelik mi yoksa beyaz altın mı olduğu konusunda net bir bilgi olmasa da, yorumlar arasında saatin platin olduğu bilgisi var.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 14:24