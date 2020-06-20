Ebru Gündeş, kızı Alara ile ilk kez görüntülendi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara ile ilk kez görüntülendi. Temmuz ayında başlayacak konserleri öncesinde Bodrum’da tatil yapan Gündeş, havuz başındaki mangal partisinde objektiflere yansıdı.

Anne-kızın benzerliği herkesi şaşırttı

Arkadaşlarıyla mangal partisinde bir araya gelen Gündeş’in 8 yaşındaki kızı Alara yıllar sonra ilk kez görüldü. Dostlarıyla sohbet ederken bir yandan da kızıyla ilgilenen Gündeş, kızını elleriyle beslemeyi de ihmal etmedi. Ebru Gündeş ile kızı Alara’nın benzerliği ise gören herkesi şaşırttı.