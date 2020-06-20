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Ebru Gündeş O Ses Türkiye jürisi oldu.

Ebru Gündeş O Ses Türkiye jürisine yeniden katıldı. Konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı ''Biz hiç ayrılmadık'' itirafında bulundu.

20 Haziran 2020 Cumartesi 13:59
Ebru Gündeş O Ses Türkiye jürisi oldu.
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TV8 ekranlarından uzun süredir yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan O Ses Türkiye'nin yeni sezon jüri ekibine Ebru Gündeş katıldı. Daha önce programın yapımcısı Acun Ilıcalı, jüri ekibinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Seyirciler yeni jürinin kim olacağını merak ederken Ilıcalı yeni jürinin Ebru Gündeş olduğunu kamuoyu ile paylaştı. Ebru Gündeş, Seda Sayan'ın yerine yarışmaya jüri olarak katılacak.

Geçen sezon O Ses Türkiye jüri ekibinde bulunan Seda Sayan, aynı zamanda yine TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu da yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde çok yorulduğunu söyleyen başarılı sunucu her iki yapımdan da ayrıldığını sevenlerine duyurdu. Acun Ilıcalı, Seda Sayan'ın ayrılmasının ardından her iki programda da sürpriz isimlerin yer alacağını ifade etti. 


Sosyal medya hesabı üzerinden O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonunda değişiklikler yapılacağını söyleyen Acun Ilıcalı, ''Yeni sezonda jüride değişiklikler olacak. Ben her jürimi ayrı ayrı çok seviyorum. Hepsi çok değerli ve kaliteli insanlar. İzleyici değişiklik seviyor. O yüzden değişikliğe gideceğiz'' dedi.

Başarılı sunucu Seda Sayan'ın yerine jüriye dahil olan Ebru Gündeş'in haftada 180 bin TL ücret alacağı, aylık gelirinin de 720 bin TL'yi bulacağı ifade edilmişti. Diğer jüri üyeleri Hagise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz da yarışmaya devam edecek.

Seda Sayan'ın gerçekten yoğun çalıştığını ifade eden başarılı isim Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in yeniden O Ses Türkiye jürisi olması hakkında Ebru Gündeş ile hiç ayrılmadıklarını, onun her zaman ayrı bir yerinin olduğunu söyledi. Gündeş ile zaman zaman dertleştiğini de ifade etti.


Son Güncelleme: 20.06.2020 13:59
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