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'Ebru ile aramı Demet bozdu' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı!

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube röportajında 'Ebru Gündeş ile aramı Demet Akalın bozdu' diyen Serdat Ortaç, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Demet Akalın'dan özür diledi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:41
'Ebru ile aramı Demet bozdu' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı!

Serdar Ortaç, verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:''5 yaz önce Çeşme’de Demet Akalın ile sohbet ediyorduk, Reza tutuklanmıştı. Demet'e dedim ki ''Ya görüyor musun Reza da tutuklandı. Demet de dedi ki 'geçmiş olsun dedin mi'. Ben de dedim ki 'daha bugün tutuklandı, dur bi bugün bitsin ne olduğunu anlayalım, yarın ararım.' O konu öyle kapandı.'' ''Aylar sonra Demet, Ebru'ya 'Aman Reza içeri girdi, ben neden arayayım Ebru'yu dedi' demiş güya. Bunu da bana anlatan dedikoducu bir çocuk, bana böyle anlattı. Ebru da bunu benim söylediğime inanıp havaalanında yüzüme bile bakmadı. O günden beri yüzüme bakmıyor. ''Merhaba'' desem selamımı almıyor. O yüzden o arkadaşlık öyle çöpe gitti.''

'Ebru ile aramı Demet bozdu' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı!

BENİM EŞŞEKLİĞİM!

Serdar Ortaç, bugün sosyal medyada paylaştığı videoda ise Demet Akalın ve Ebru Gündeş'ten özür dileyerek ''Ebru Gündeş ile aramı Demet Akalın bozdu haberleri çıktı. Ben  öyle demedim. Röportajı seyredin. Youtube'da var.  Benim eşşekliğim  yüzünden  bu hale geldi olay.  Ebru Gündeş ile armamı Demet falan bozduğu yok.  Sadece dedikodular bizi buraya getirdi.  Bundan sonra bu konuda konuşmayacağım.  Demet'ten bin kere özür diliyorum.  Ebru ve Demet'i bu işe alet ettiğim için. Bu patavatsızlığım  için herkesten özür diliyorum'' ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınSerdar OrtaçEbru GündeşÖzür
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