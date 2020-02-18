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Ebru Polat, Dubai tatili otel odasından cesur mayosulu pozu ile sosyal medyayı salladı!

Ebru Polat geçtiğimiz günlerde annesi ile Dubai tatiline çıktı. Ebru Polat, otel odasında verdiği pozlar ile dikkatleri çekti. İşte, Ebru Polat'ın otel odası pozları ve detayları...

18 Şubat 2020 Salı 12:15
Ebru Polat, Dubai tatili otel odasından cesur mayosulu pozu ile sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz zamanlarda kendi kozmetik markasını çıkaran ve aynı zamanda konserlerine aynı hızla devam eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, dün annesiyle Dubai'ye tatile gitti. Dubai'de kaldığı lüks otelde EbruPolat, sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşarak dikkatleri üzerine topladı. İşte detaylar...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ebru Polat, çalışmalarına ara vererek annesi ile birlikte Dubai'ye tatil yapmaya gitti. Cesur pozları ile tanınan Ebru Polat, gittiği otelde mayolu bir paylaşım yaptı. 

Kaldığı otelin heryerinde altın kaplaması olan Ebru Polat, otel odasında mayosuyla poz verip "Tatil başlasın. Dubai'de en sevdiğim oteldeyim... Her yer altın, ben altın... yorumları size bırakıyorum" dedi.

Son Güncelleme: 18.02.2020 12:15
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