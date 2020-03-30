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Ebru Polat'ın dantelli mini etekli kıvrak dansı sosyal medyayı 'sallıyor'

Dün yaptığı 'her güne bir sevgili yapacağım' açıklamasıyla gündeme oturan güzel Şarkıcı Ebru Polat'ın, mini eteğiyle dans ederek paylaştığı story, beğeni yağmuruna tutuldu.

30 Mart 2020 Pazartesi 14:15
Ebru Polat'ın dantelli mini etekli kıvrak dansı sosyal medyayı 'sallıyor'

'Şu  karantina günleri bitsin, her güne bir sevgili yapacağım' diyen Ebru polat "Akım başlatıyorum" diyerek instagram story'sinden paylaştığı videoya ''Danslarınızı bekliyorum, somurtmak yok kalk" dedi. Mini etekle mezdeke dansı yapan Ebru polat, takipçilerine keyifli dakikalar yaşattı.

Ebru Polat'ın dantelli mini etekli kıvrak dansı! sosyal medyayı 'sallıyor'

Ebru Polat dün İnstagramda ''Neden sevgilin yok?''  şeklinde gelen soruya; "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" diye cevap vermişti. 
 

Son Güncelleme: 30.03.2020 20:33
Anahtar Kelimeler:
Ebru PolatKarantinaDansMezdekeMini Etek
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