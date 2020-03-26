Ebru Polat'ın 'Delirme dansı' beğeni yağmuruna tutuldu!

günlerinde tüm sosyal hayatımız sosyal medya üzerinden yürümeye başladı. dünyayı kasıp kavuranvirüs salgınına tedbir amaçlı evde kal kampanyası çığ gibi büyürken, ünlüler de karantinayı fırsat bilip hayranlarına osyal medyadan keyifli paylaşımlar yapıyorlar.



Ünlü şarkıcı Ebru polat da Tiktok'la çektiği dansını İnstagram'dan "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla hayranlarının beğenisine sundu. 1,3 milyon takipçisi olan güzel şarkıcının yayınladığı dans videosu, 400 bin'e yakın izlenmeye ulaştı.