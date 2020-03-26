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Ebru Polat'ın 'Delirme dansı' beğeni yağmuruna tutuldu!

Korona salgını yüzünden evde kalan ünlüler, her gün yeni bir sürprizle karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Son olarak Şarkıcı Ebru Polat TikTok dansını İnstagram'da paylaştı, video beğeni yağmuruna tutuldu.

26 Mart 2020 Perşembe 23:19
Ebru Polat'ın 'Delirme dansı' beğeni yağmuruna tutuldu!

Karantina günlerinde tüm sosyal hayatımız sosyal medya üzerinden  yürümeye başladı. dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına tedbir amaçlı evde kal kampanyası çığ gibi büyürken, ünlüler de karantinayı fırsat bilip hayranlarına osyal medyadan  keyifli paylaşımlar yapıyorlar.

Ebru Polat'ın 'Delirme dansı' beğeni yağmuruna tutuldu!
Ünlü şarkıcı Ebru polat da Tiktok'la çektiği dansını İnstagram'dan  "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla hayranlarının beğenisine sundu.  1,3 milyon takipçisi olan güzel şarkıcının yayınladığı dans videosu, 400 bin'e yakın izlenmeye ulaştı.

Son Güncelleme: 26.03.2020 23:33
Anahtar Kelimeler:
Ebru PolatKarantinaKORONADans
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