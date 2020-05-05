Ebru Polat'tan canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na özel soru!

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm vaktini evinde geçiren, sahibi olduğu markanın çalışanlarına da bu zor süreçte maaş ödemelerine devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Ebru Polat, son olarak'nunlanan programına bir video göndererek İsra Suresi'nin 13. ayetinin mealini sordu.



koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz sürdürülen programa bier video gönderen Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na göndererek "Hayırlı ramazanlar hocam. İsra suresi 13. ayette 'Biz her insanın kaderini boynuna doladık' der. Çok sevdiğim bu ayetin tercümesi doğru mu? İyi günler" şeklinde bir soru sordu. eden Ebru Polat, yayına bağlanmadan önce Instagram hesabından "Hocam seni seviyoruz. Üzgün olma. Geçen yılki gülen yüzünü istiyoruz hep". Nihat Hatipoğlu tarafından tam not alan sorusunu sorduğu videoyu da İnstagram'dan paylaşan Polat paylaşımına , "İman ile paranın kimse olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz" notunu ekledi.