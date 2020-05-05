koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz sürdürülen programa bier video gönderen Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na göndererek "Hayırlı ramazanlar hocam. İsra suresi 13. ayette 'Biz her insanın kaderini boynuna doladık' der. Çok sevdiğim bu ayetin tercümesi doğru mu? İyi günler" şeklinde bir soru sordu. eden Ebru Polat, yayına bağlanmadan önce Instagram hesabından "Hocam seni seviyoruz. Üzgün olma. Geçen yılki gülen yüzünü istiyoruz hep". Nihat Hatipoğlu tarafından tam not alan sorusunu sorduğu videoyu da İnstagram'dan paylaşan Polat paylaşımına , "İman ile paranın kimse olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz" notunu ekledi.
Ebru Polat'tan canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na özel soru!
Ünlü şarkıcı Ebru polat, ATV ekranlarında Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayınına bir video göndererek ilginç bir soru sordu. Polat, gönderdiği videoyu daha sonra İnstagram hessabından paylaştı.
05 Mayıs 2020 Salı 21:50