İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98738
ALTIN
388.994
DOLAR
7.0901
STERLİN
8.8117
EURO
7.6869

Ebru Polat'tan canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na özel soru!

Ünlü şarkıcı Ebru polat, ATV ekranlarında Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayınına bir video göndererek ilginç bir soru sordu. Polat, gönderdiği videoyu daha sonra İnstagram hessabından paylaştı.

05 Mayıs 2020 Salı 21:50
Ebru Polat'tan canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na özel soru!

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm vaktini evinde geçiren Ebru polat, sahibi olduğu markanın çalışanlarına da bu zor süreçte maaş ödemelerine devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Ebru Polat, son olarak Nihat Hatipoğlu'nun  canlı yayınlanan  programına bir video göndererek İsra Suresi'nin  13. ayetinin mealini sordu.  

Ebru Polat'tan canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na özel soru!
koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz sürdürülen programa bier video gönderen Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na göndererek "Hayırlı ramazanlar hocam. İsra suresi 13. ayette 'Biz her insanın kaderini boynuna doladık' der. Çok sevdiğim bu ayetin tercümesi doğru mu? İyi günler" şeklinde bir soru sordu.  eden Ebru Polat, yayına bağlanmadan önce Instagram hesabından "Hocam seni seviyoruz. Üzgün olma. Geçen yılki gülen yüzünü istiyoruz hep". Nihat Hatipoğlu tarafından tam not alan sorusunu sorduğu videoyu da İnstagram'dan paylaşan Polat paylaşımına , "İman ile paranın kimse olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz" notunu ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Ebru PolatCanlı YayınNihat Hatipoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hadise'nin İlan-ı Aşk'lı videosu sosyal medyayı salladı
Hadise'nin İlan-ı Aşk'lı videosu sosyal medyayı salladı
Korona bir aşkı daha tarihe gömdü; Eliz Sakuçoğlu herşeyi sildi
Korona bir aşkı daha tarihe gömdü; Eliz Sakuçoğlu herşeyi sildi
Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor
Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor
Erhan Güleryüz'den anlamlı çağrı; Grup Yorum'a destek verdi
Erhan Güleryüz'den anlamlı çağrı; Grup Yorum'a destek verdi
Deniz Akkaya: Elin adamıyla kızımı aynı eve sokmam!
Deniz Akkaya: Elin adamıyla kızımı aynı eve sokmam!
Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar arasında şiddet iddiası!
Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar arasında şiddet iddiası!

Popüler Haberler

Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı uymamanın cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağında çalışanlar izin belgelerini nasıl nereden alacaklar? Sokağa çıkma yasağı izni belgesi alma
Yargıtay dava dosyası takip, takibi ile Yargıtay E-Devlet dava dosya sorgulama
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Askerlikte firarın cezası nedir? Askerlikte işlenen suçlar ve cezaları
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?
70.000 TL 60 ay vadeli kredi almak için başvuru şartları nelerdir? 70 bin TL kredi almak istiyorum kolay kredi başvurusu nasıl yaparım?
e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri
Ziraat Bankası'ndan 0.49 faizli 6 ay ertelemeli 10000 TL kredi desteği
Zoom programında güvenliğinizi nasıl artırabilirsiniz?
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Bugün TV’de ne var? 16 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Evde maske nasıl yapılır? Tşört, şal, havlu kağıt ve kumaştan pratik maske yapımı
Günlük Aşk, Para ve Sağlık Burç Yorumları Astroloji 6 Mayıs 2020 Çarşamba
Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi veren bankalar
Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu
2020 Pasaport harcı ödemeleri ne kadar oldu?
Kızılay Dar Gelirli Aileler İçin Yardım Kolileri ve 450 TL Yardım Yapıyor
Sivilcelerden doğal yöntemlerle kurtulmak için yöntemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.