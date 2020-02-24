Ebru Polat'tan cesur mayolu Jennifer Lopez pozu

Dubai’ye tatile giden Ebru Polat sosyal medyadaki son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Polat tatilden dönerek Türkiye’ye geldi. Ünlü şarkıcı ülkeye dönmesine rağmen tatil paylaşımı yapmayı sürdürüyor. Instagram hesabından mayolu bir pozunu paylaşan Polat, bu pozuyla Jannifer Lopez’e de selam gönderdi.

Ebru Polat paylaşımına Jannifer Lopez’i etiketleyerek dünyaca ünlü şarkıcıya gönderme yaptı. Polat’ın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, takipçilerinden olumlu yorumlar da almayı başardı.

Zengin Adam Tepkisi

Ebru Polat geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla “zengin adam bulmuş” yorumlarına tepki göstermişti. Ünlü şarkıcı açıklamasında "Siz salak mısınız? Benim zaten yeterince her şeyim var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Benim 4 tane şirketim ve şarkıcılık mesleğim var. Ben sadece hava atmayı sevmiyorum. Ben öyle malını mülkünü gösteren bir tip değilim" ifadelerini kullanmıştı.