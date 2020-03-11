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Ebru Şallı'dan haciz şoku yiyen Sinan Akçıl; Bana iftira atıyorlar!

Ebru Şallı 2 yıl aşk yaşadığı Sinan Akçıl'a karşı kendisinde borcu olduğu için hukuki işlem başlattı. Daha önce çekilen bir kredinin ödenmediği yönünde ortaya atılan hukuksal durum hakkında yapılan bir açıklamaya karşılık ise Sinan Akçıl, 'Bana iftira atıyorlar' diyerek kendini savunmuştu.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:25
Ebru Şallı'dan haciz şoku yiyen Sinan Akçıl; Bana iftira atıyorlar!

Ünlü model Ebru Şallı 2015 yılında birlikte olmaya başladığı şarkıcı Sinan Akçıl ile 2017 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Ebru Şallı, aradan geçen süre aonunda sevgili oldukları dönemde kendisine kredi çektiren fakat ödemeyen Sinan Akçıl'dan şikayetçi olduğunu açıkladı.

Ebru Şallı'dan haciz şoku yiyen Sinan Akçıl; Bana iftira atıyorlar!

Ebru Şallı, kendisine olan kredi borcunu ödemediğini iddia ettiği Sinan Akçıl'dan o dönemde 6 adet senet aldığını belirterek şarkıcı hakkında hukuki illem başlattı. İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 230 bin TL'lik icra takibi başlatan Şallı, Sinan Akçıl'ın borcunu ödememesi durumunda haciz işlemlerini başlatacağını söyledi.

Ebru Şallı'dan haciz şoku yiyen Sinan Akçıl; Bana iftira atıyorlar!

Ebru Şallı'nın daha önce verdiği bir röportajda Sinan Akçıl'ın kendisine borcu olduğunu fakata ödemediğini söylemiş, Sinan Akçıl ise Şallı'ya kredi çektirdiği haberlerini "Bana iftira atıyorlar" diyerek kesin bir dille yalanlamıştı.

Ebru Şallı'dan haciz şoku yiyen Sinan Akçıl; Bana iftira atıyorlar!

Bunun üzerine Ebru Şallı borcunu ödemediğini iddia ettği Sinan Akçıl hakkında Ocak ayında yasal işlemlere başlatıldığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Ebru şallıSinan AkçılHacizIcra
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