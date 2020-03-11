Ebru Şallı'dan haciz şoku yiyen Sinan Akçıl; Bana iftira atıyorlar!

Ünlü model Ebru Şallı 2015 yılında birlikte olmaya başladığı şarkıcı Sinan Akçıl ile 2017 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Ebru Şallı, aradan geçen süre aonunda sevgili oldukları dönemde kendisine kredi çektiren fakat ödemeyen Sinan Akçıl'dan şikayetçi olduğunu açıkladı.

Ebru Şallı, kendisine olan kredi borcunu ödemediğini iddia ettiği Sinan Akçıl'dan o dönemde 6 adet senet aldığını belirterek şarkıcı hakkında hukuki illem başlattı. İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 230 bin TL'lik icra takibi başlatan Şallı, Sinan Akçıl'ın borcunu ödememesi durumunda haciz işlemlerini başlatacağını söyledi.

Ebru Şallı'nın daha önce verdiği bir röportajda Sinan Akçıl'ın kendisine borcu olduğunu fakata ödemediğini söylemiş, Sinan Akçıl ise Şallı'ya kredi çektirdiği haberlerini "Bana iftira atıyorlar" diyerek kesin bir dille yalanlamıştı.

Bunun üzerine Ebru Şallı borcunu ödemediğini iddia ettği Sinan Akçıl hakkında Ocak ayında yasal işlemlere başlatıldığını duyurdu.