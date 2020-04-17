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Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun videosu; Ben anneme aşığım!

Ebru Şallı'nın Lenfomani'den kaybettiği 8 yaşındaki oğlu Pars'ın 'anneme aşığım' dediği video sosyal medyanın gündemine oturdu.

17 Nisan 2020 Cuma 19:33
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun videosu; Ben anneme aşığım!

Yaklaşık 1 yıldır Lenfomani tedavisi gören  minik Pars, yaşam mücadelesine yenik düştü. 8 yaşındaki Pars dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pars'ın nnesiyle olan videosu ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.  

Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun videosu; Ben anneme aşığım!

MİNİK PARS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI


Eski manken Ebru Şallı ve Harun Tan'ın  ikinci oğulları Pars Tan içim  öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.     Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgını nedeniyle Pars'ın cenaze törenine katılamazken, basın mensuplarının görüntü almasını engellendi. İşte PArs'ın yürek burkan görüntüleri:
 

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