Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun videosu; Ben anneme aşığım!

Yaklaşık 1 yıldır Lenfomani tedavisi gören minik Pars, yaşam mücadelesine yenik düştü. 8 yaşındaki Pars dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pars'ın nnesiyle olan videosu ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
MİNİK PARS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eski manken Ebru Şallı ve Harun Tan'ın ikinci oğulları Pars Tan içim öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgını nedeniyle Pars'ın cenaze törenine katılamazken, basın mensuplarının görüntü almasını engellendi. İşte PArs'ın yürek burkan görüntüleri: