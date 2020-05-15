Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım!

Ebru Şallı geçtiğimiz ya Lenfoma’dan vefat eden 9 yaşındaki oğlu Pars için paylaşım yapmaya devam ediyor. Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı’nın son paylaşımı ise hayranlarını duygulandırdı.

İnstagram’da yaptığı paylaşım ile hayranlarını duygulandıran Şallı camın önünde duran çiçekleri için “Her çiçeğim hep yeniden açar hiç solmaz, bu defa yavrusuna açıyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 18:24