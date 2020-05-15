Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım!

Ebru Şallı geçtiğimiz ya Lenfoma’dan vefat eden 9 yaşındaki oğlu Pars için paylaşım yapmaya devam ediyor. Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı’nın son paylaşımı ise hayranlarını duygulandırdı.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 18:24
Geçtiğimiz ay oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal bir paylaşım geldi. Son paylaşımı ile hayranlarını duygulandıran Ebru Şallı'nın paylaşımı merak ediliyor. İşte o paylaşım.
Ebru Şallı geçtiğimiz ya Lenfoma’dan vefat eden 9 yaşındaki oğlu Pars için paylaşım yapmaya devam ediyor. Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı’nın son paylaşımı ise hayranlarını duygulandırdı.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 18:24