Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk karantinada aşk tazeliyor

2. kez hamile olan ve geçtiğimiz günlerde 6 aylık hamile olduğu oğlunun ismini Kürşad olarak belirlediklerini duyuran eski manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk ile evinin bahçesinden yeni pozlar paylaştı.

Karantina boyunca ara vermeden mutluluk fotoğrafları paylaşan 6 aylık hamile eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile beraber çektiği fotoğrafını, İnstagrm'da "Yakama Yusufçuk konmuş" notuyla paylaştı. Şancı, başka bir fotoğrafa ise, "Somurtuk niyetli bir kocayı bırakalım şuraya" notunu ekleyerek Alpaslan Öztürk'ün oruçlu olduğunu belirtti.