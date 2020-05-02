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Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk karantinada aşk tazeliyor

2015 yılında evlenen ve 2016 yılında ikiz kızları mila ve Ceylin'i kucaklarına alan çift, karantina süresince mutluluk pozları paylaşmayı ihmal etmediler.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:35
Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk karantinada aşk tazeliyor

2. kez hamile olan ve geçtiğimiz günlerde 6 aylık hamile olduğu oğlunun ismini  Kürşad olarak belirlediklerini duyuran eski manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk ile evinin bahçesinden yeni pozlar paylaştı.  

Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk karantinada aşk tazeliyor

Karantina boyunca ara vermeden mutluluk  fotoğrafları paylaşan 6 aylık hamile eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile beraber çektiği fotoğrafını, İnstagrm'da  "Yakama Yusufçuk konmuş" notuyla paylaştı.  Şancı, başka bir fotoğrafa ise, "Somurtuk niyetli bir kocayı bırakalım şuraya"  notunu ekleyerek Alpaslan Öztürk'ün oruçlu olduğunu belirtti. 

Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk karantinada aşk tazeliyor

Anahtar Kelimeler:
Ebru şancıHamileAlpaslan Öztürk
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