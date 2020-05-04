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Ebru Şancı kocasını sandalyeye bağlayıp bakanlıktan yardım istedi!

3. Çocuğuna hamile olan eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşi Alparslan Öztürk’ü sandalyeye bantlayıp aile bakanlığından yardım istedi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:52
Ebru Şancı kocasını sandalyeye bağlayıp bakanlıktan yardım istedi!

Ailesiyle birlikte karantinada olan eski manken, kocası Alparslan Öztürk’ün telefonla çok fazla meşgul olmasına isyan etti. Kocasını sandalyeye bağlayıp fotoğrafını çeken Şancı, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak aile bakanlığından yardım istedi.  

Ebru Şancı kocasını sandalyeye bağlayıp bakanlıktan yardım istedi!

Kocasının telefonla çok fazla  oyun oynamasından sık sık şikayet eden Ebru Şancı, paylaştığı fotoğrafa "Yasaklansın Aile ve Çalışma Bakanlığı. Sen mi büyüksün ben mi? Sende biraz gurur varsa çekil Türkiye'den pubg (oyun)... Yeter düş kocalarımızın yakasından kumamız oldun! NOT: Bantı da beklemediği anda zart diye çektim ohhhhh." Notunu ekleyerek tepkisini dile getirdi.  

Ebru Şancı kocasını sandalyeye bağlayıp bakanlıktan yardım istedi!

Son Güncelleme: 04.05.2020 12:54
Anahtar Kelimeler:
Ebru şancıOyunAlpaslan ÖztürkSandalye
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