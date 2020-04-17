Ebru Şancı'dan şok itiraf: Kocam Nesrin'i beğeniyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe’nin futbolcusu Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ebru Şancı eşinin ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade’yi çok beğendiğini itiraf etti. Sosyal medya Ebru Şancı’nın bu açıklamalarıyla sallandı.

2015 yılında Göztepe’nin defans oyuncusu Alpaslan Öztürk’le evlenen Ebru şancı evliliği hakkında konuşmuştu. Ebru Şancı, eşinin Nesrin Cavadzade’ye hayran olduğunu ve onu çok beğendiğini söyledi. Bu sözlerin ardından Şancı, eşinin bu hayranlığından rahatsız olmadığını dile getirdi ve eşine hak verdiğini dile getirerek, Cavadzade hakkın ‘gerçekten güzel kız’ diyerek ünlü oyuncuya iltifat etti.

Ebru Şancı, Nesrin Cavadzade’yi sosyal medyadan gizlice takip ediyor musun sorusuna ‘Ben bakmıyorum, ancak Alpaslan paylaşımlarına bakıyor’ diyerek yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade bir röportajında ‘Eskiden kadınlar fethedilirdi, şimdi erkekler bekliyor, ben bu konuda kezbanım. Fethedilmeyi bekliyorum’ demiş ve kimseyi aldatmadığını ancak zihin olarak bir ilişkim varken başka aşklara savrulduğum oldu demişti.