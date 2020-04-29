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Ebru Şancı’nın karnı burnunda; Oğlunun adını ilk kez paylaştı

2014 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile aşk yaşamaya başlayan manken Ebru Şancı, 2015’in eylül ayında nikah masasına oturmuştu. 2016 yılında da ikizleri Mila ve Ceylin dünyaya gelmişti. Güzel manken şimdi yine 6 aylık hamile.

29 Nisan 2020 Çarşamba 07:19
Ebru Şancı’nın karnı burnunda; Oğlunun adını ilk kez paylaştı

Şancı, İnstagram’dan paylaştığı karnı burnunda fotoğrafına “Hello 6. Ay. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah"  notunu ekledi.  Mutluluğu gözlerinden okunan Ebru Şancı, doğacak oğluna Kürşad ismini vereceklerini belirtti.  Ünlü çift, Temmuz sonunda oğulları Kürşad’ı kucaklarına alacaklar. 

Ebru Şancı’nın karnı burnunda; Oğlunun adını ilk kez paylaştı

Ebru Şancı, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu da şu sözlerle duyurmuştu: “Bir tencere kısır yedim, çok gaz yapınca doktora koştum. O sırada ultrasona girdim. Meğer bebeğimizin cinsiyeti erkekmiş. Alparslan duyunca sevinçten havalara uçtu. Tüm takım arkadaşlarına baklava ısmarladı”

Ebru Şancı’nın karnı burnunda; Oğlunun adını ilk kez paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Ebru şancıHamileCinsiyetAlparslan öztürk
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