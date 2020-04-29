Ebru Şancı’nın karnı burnunda; Oğlunun adını ilk kez paylaştı

Şancı, İnstagram’dan paylaştığı karnı burnunda fotoğrafına “Hello 6. Ay. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" notunu ekledi. Mutluluğu gözlerinden okunan Ebru Şancı, doğacak oğluna Kürşad ismini vereceklerini belirtti. Ünlü çift, Temmuz sonunda oğulları Kürşad’ı kucaklarına alacaklar.

Ebru Şancı, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu da şu sözlerle duyurmuştu: “Bir tencere kısır yedim, çok gaz yapınca doktora koştum. O sırada ultrasona girdim. Meğer bebeğimizin cinsiyeti erkekmiş. Alparslan duyunca sevinçten havalara uçtu. Tüm takım arkadaşlarına baklava ısmarladı”