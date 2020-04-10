Ece Erken, bu açıklamanın sonrasında, “Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum” diyerek sevgilisinin boşanma belgesini paylaştı. Erken, bu paylaşımına “Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde ‘boşandılar’ belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı. Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır. Geçen hafta ağabeyi Celal ve Şafak ile Bodrum’da yemek yedik. Yalıkavak’taki evini kurduk. Dava tamamen sonuçlanınca çocuklarla orada yaşamayı düşündük. Ama bu süreç bana o kadar ağır geldi ki, yakınlarımın bildiği üzere kendisinden ayrıldım. Daha fazla bilmeden, kimse yorum yazsın istemedim. Peki neden bugüne kadar sustum. Çocuklar için… Ama baktım ki kimse benim evladımı düşünmüyor… Şafak’ın sadece hanımefendide bulunan 150 kiloluk fotoğrafı özel sayfalara verilip işiyle ilgili tehdit ediliyordu…” notunu ekledi.
Ece Erken cephesinde sular durulmuyor; sevgilisinin boşanma belgesini paylaştı!
Son zamanlarda yaşadığı yasak aşkla gündemden düşmeyen sunucu Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini paylaştı. Ece Erken, yaşadığı yasak aşkla ilgili; “Evli biriyle birlikte değilim, uzun süredir zaten ayrı yaşıyorlar” diye açıklama yapmıştı.
10 Nisan 2020 Cuma 16:10