Ece Erken cephesinde sular durulmuyor; sevgilisinin boşanma belgesini paylaştı!

Ünlü sunucu dün; “Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın” ifadelerini kullanarak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrıldığını belirtmişti.



Ece Erken, bu açıklamanın sonrasında, “Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum” diyerek sevgilisinin boşanma belgesini paylaştı. Erken, bu paylaşımına “Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde ‘boşandılar’ belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı. Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır. Geçen hafta ağabeyi Celal ve Şafak ile Bodrum’da yemek yedik. Yalıkavak’taki evini kurduk. Dava tamamen sonuçlanınca çocuklarla orada yaşamayı düşündük. Ama bu süreç bana o kadar ağır geldi ki, yakınlarımın bildiği üzere kendisinden ayrıldım. Daha fazla bilmeden, kimse yorum yazsın istemedim. Peki neden bugüne kadar sustum. Çocuklar için… Ama baktım ki kimse benim evladımı düşünmüyor… Şafak’ın sadece hanımefendide bulunan 150 kiloluk fotoğrafı özel sayfalara verilip işiyle ilgili tehdit ediliyordu…” notunu ekledi.