Ece Erken'den eski sevgilisi hakkında flaş sözler; O kadar zavallılar ki!

Sunucu Ece Erken bir Instagram hesabında canlı yayın yapan programa konuk oldu ve hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eski eşinin yengesiyle sıkıntılar yaşadığını söyleyen Ece Erken, bir süre önce ayrıldığı evli sevgilisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında da olay yaratacak bir açıklamada bulundu.

Eski eşi Serkan Uçar'ın yengesinin hala ğeşinde olduğunu söyleyen Ece Erken, Yanlışlıkla evlendiğim adamın yengesi hala peşimde. Bir türlü kurtulamadım ondan. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Her resmi beğenip yorum yazıyor." ifadelerini kullanarak kadının durumundan şüphelendiğini belirtti ve "Lezbiyen midir nedir anlamadım ki! Allah belasını versin. Sahte hesaplarla yazıyor. Yüz tane sahte hesabı var bunu bana Demet Akalın söyledi. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Güldeniz adı..." diye konuştu.

Bir dönem aşk yaşadığı ve kısa bir süre önce birlikteliğini sonlandırdığı evli sevgilisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında da konuşan Ece Erken, maddi durumunun ondan daha iyi olduğu vurgusunu yaparak "Benim Şafak'tan daha çok param var bunu kimse bilmiyor o kadar zavallılar ki!" dedi.



