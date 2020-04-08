Ece Erken ev sahibinin mesajlarını sosyla medyadan paylaştı, kiracıların derdini anlattı

Kiranın gecikmesi üzerine ev sahibinden gelen mesajı twitter’da paylaşan Ece Erken, “Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2’sinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim” diye açıkladı.

Erken, tweet’e gelen yorumlar üzerine “Sizce ben ödemez miyim? Tabii ki ödeyeceğim, durumum var, ya durumu olmayıp bu baskıyı yiyenler? Hep kendinizi düşünmeyin olur mu? Bu attığım tweet herkese” diyerek kiracıların durumuna dikkat çekti.