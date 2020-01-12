Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu yönetime şikayet etti

41 yaşındaki sunucu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına Fenerbahçeli futbolcunun mesaj attığını belirtti ve bu durumu şikayet ettiğini dile getirdi.

Ece Erken, "Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı, sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Daha bombasını söyleyeyim, şikayetin ardından hemen o gülen suratı geri aldı, mesajı sildi" açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra futbolcunun kim olduğu merak konusu oldu ve Erken'e eleştiriler gecikmedi.