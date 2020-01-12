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Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu yönetime şikayet etti

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan Fenerbahçeli futbolvuyu yönetime şikater ettiğini belirtti.

12 Ocak 2020 Pazar 13:27
Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu yönetime şikayet etti

41 yaşındaki sunucu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına Fenerbahçeli futbolcunun mesaj attığını belirtti ve bu durumu şikayet ettiğini dile getirdi.

Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu yönetime şikayet etti ile ilgili görsel sonucu

Ece Erken, "Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı, sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Daha bombasını söyleyeyim, şikayetin ardından hemen o gülen suratı geri aldı, mesajı sildi" açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra  futbolcunun kim olduğu merak konusu oldu ve Erken'e eleştiriler gecikmedi.

Son Güncelleme: 12.01.2020 13:27
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