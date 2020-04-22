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Ece Erken'in Benan Mahmutyazıcıoğlu'na fake hesaptan mesaj göderdiği iddiası!

İddialara göre evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle son zamanlarda magazin ündeminden düşmeyen Ece Erken, fake hesaplar açarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun karısı Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesjalar atıyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 21:14
Ece Erken'in Benan Mahmutyazıcıoğlu'na fake hesaptan mesaj göderdiği iddiası!

Benan Mahmutyazıcıoğlu,  yaptığı paylaşımda “Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah’a yakın”  ifadelerini kullanarak EceErken'e göderme yaptı.  Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaşımına eklediği mesajın ekran görüntüsünde ise, “Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor” ifadeleri yer  almakta.  

Ece Erken'in Benan Mahmutyazıcıoğlu'na fake hesaptan mesaj göderdiği iddiası!
Ünlü sunucu Ece Erken ise hakkındaki suçlamalara jet hızıyla yanıt verdi.  Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Erken; “Saçma sapan artık komik bir şekilde (gerçeklerin ortaya çıkacağının bilineceğinden dolayı muhtemelen…) saçma sapan sahte hesaplar açıp koyduğum, sildiğim storyleri (hikayeleri) alıp, paylaşan, alakam olmayacak şahıslara özel mesaj atan ve sahte hesap açıp benim olduğumu iddia eden herkes hakkında gerekli suç duyurusu bugün avukatımız Mete Menekşe tarafından bizzat yapılacaktır……….
Gereken açıklama bizzat olayın tarafı tarafından yapıldıktan sonra bu kadar küçük hesapların yapılması daha da üzücüdür…….. 
Hesabı kapatan şahıs ve yazışmaları hakkında da bizzat bilişim suçlarına ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Hesabı kapatmanız demek bulunamayacaksınız demek değildir. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı bir kez daha belirtmek isterim.”  ifadelerini kullandı.  

Ece Erken'in Benan Mahmutyazıcıoğlu'na fake hesaptan mesaj göderdiği iddiası!

Anahtar Kelimeler:
Ece Erkenşafak MahmutyazıcıoğluBenan MahmutyazıcıoğluFake Hesap
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