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Ece Erken, Nuray Sayarı hakkında yorum yaptı, eleştirilerin hedefi oldu

Boşanma aşamasında olan bir iş adamıyla birlikteliği ortaya çıkan Ece Erken, eşi tarafından aldatılan astrolog Nuray Sayarı için nasihatlar verdi fakat sosyal medyada bütün eleştirileri üzerine topladı.

05 Mart 2020 Perşembe 22:11
Ece Erken, Nuray Sayarı hakkında yorum yaptı, eleştirilerin hedefi oldu

Geçtiğimiz günlerde ünlü astrolog Nuray Sayarı, canlı yayına katılmış ve eşinden şiddet gördüğünü ve aldatıldığını açıklamıştı. Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan Nuray Sayarı ayrıca eşi tarafında tehditler aldığı için yardım istediğini de söylemişti.

Ece Erken, Nuray Sayarı hakkında yorum yaptı, eleştirilerin hedefi oldu

Aşkın Sayarı ile 31 yıl önce evlenen Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan bir kadınla yıllardır aldattığını ve bu ilişki hakkında elinde belgeler olduğunu söylemiş ve karşı tarafa zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" diye konuşmuştu.

Ece Erken, Nuray Sayarı hakkında yorum yaptı, eleştirilerin hedefi oldu

Ece Erken, “Beni eşim aldatsa ben ondan ne para talep ederdim ne de başka bir şey; sadece boşanırdım. ‘Yuvamı kurtarayım’ diye, ‘çocuklarım babalı büyüsün’ diye beni aldatan ve şiddet uygulayan bir adamı kabul etmem. Beş yıl boyunca aldatılmayı kabul etmiş, beş yıl boyunca otelleri biliyor.Adam aldatıyorsa bırakacaksın" ifadelerini kullandı.

Ece Erken, Nuray Sayarı hakkında yorum yaptı, eleştirilerin hedefi oldu

Şimdilerde bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Ece Erken, Nuray Sayarı'nın yaşadıkları hakkında programında bir yorum yaptı. Erken, yorumunda “Beni eşim aldatsa ben ondan ne para talep ederdim ne de başka bir şey; sadece boşanırdım. ‘Yuvamı kurtarayım’ diye, ‘çocuklarım babalı büyüsün’ diye beni aldatan ve şiddet uygulayan bir adamı kabul etmem. Beş yıl boyunca aldatılmayı kabul etmiş, beş yıl boyunca otelleri biliyor. Adam aldatıyorsa bırakacaksın” ifadelerine yer verdi.

Ece Erken, Nuray Sayarı hakkında yorum yaptı, eleştirilerin hedefi oldu

Ece Erken'in olayla ilgili yorumu sonrasında ise sosyal medyada gündem oldu. Bir çok kullanıcı Erken'i kendi hayatı ile eleştirerek yanlış konuşma ve yorum yapıldığı yazıldı. Eleştiri oklarının bir anda çevrildiği Ece Erken’in adı eşiyle boşanma aşamasında olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk dedikodularına karışmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Ece ErkenNuray Sayarı
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