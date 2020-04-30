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Ece Erken takipçilerinin karşısına çocukluk fotoğrafıyla çıktı

Sunucu Ece Erken, son dönemlerde yaşadığı sıkıntılara rağmen sosyal medya hesabını aksatmadan devam ettiriyor. Yaşadığı yasak aşkla gündemi uzun süre meşgul eden sunucu, karantina günlerinde de paylaşımlarını sürdürdü.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:20
Ece Erken takipçilerinin karşısına çocukluk fotoğrafıyla çıktı

Evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk yüzünden zor günler geçiren Ece Erken, bu zor günlerini atlatmak için sevenlerinden ve çocuğundan büyük destek aldığını belirtti. Ünlü sunucu,  son olarak çocukluk fotoğrafını paylaştı takipçileriyle. 

Ece Erken takipçilerinin karşısına çocukluk fotoğrafıyla çıktı
Ece Erken, çocukluk fotoğrafına “Biraz tombiş, biraz saftirik bir çocukluğum oldu. Babam subay olduğundan oradan oraya sürüklendik, gerçek dostum olamadı, zaman el vermedi. Ama şu son zamanlarda o kadar güzel dostlar edindim ki.. evladımın varlığına, sevdiklerimin sağlığına, kullanılmayan gerçek dostluklara şükürler olsun.” Notunu ekleyerek paylaştı.  

Ece Erken takipçilerinin karşısına çocukluk fotoğrafıyla çıktı

Anahtar Kelimeler:
Ece Erkenşafak MahmutyazıcıoğluÇocukluk
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