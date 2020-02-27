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Ece Erken, TV'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında yeni itirafta bulundu

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun birlikte olduğu haberleri gündeme bomba gibi düşerken son olarak Ece Erken sunucusu olduğu programda ilişkisi ile ilgili itiraflarda bulundu. Hıncal Uluç ise, bu konuşmaların ardından halkın manevi değerlerini tarif edin diyerek RTÜK Başkanına sitem etti.

27 Şubat 2020 Perşembe 15:52
Ece Erken, TV'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında yeni itirafta bulundu

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan aşk haberlerinden sonra Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etmiş ve konuşmasında "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Eşi Berna hanım ile boşanma aşamasında olan ve Ece Erken ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Mahmutyazıcıoğlu ise avukatı aracılığıyla basına yaptığı açıklamasında "Evliliğin bitmesinde 3. kişilerin alakası yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Magazin gündemini oldukça fazla meşgul eden ve sosyal medya dada en çok konuşulan konulardadn biri olan Ece Erken, 15 yıllık eşiyle boşanma aşamasında olan sevgilisi Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Ece Erken bugün ekranlarda yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına çıktı ve orada ilişkisi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Erken açıklamasında "Evli biriyle değil, boşanmaya çalışan biriyle beraberim. Evliliği kurtarmak için çocuk yapmışlar ama olmamış. Bir dava 10 yıl da sürebilir, 10 yıl mı bekleyeyim? Aşkın cezası olmaz. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Makyaj yapan erkek ve tapeleri olan bir kadın beni yargılıyor. Herkes kendine baksın" diye konuştu.

Diğer taraftan gazeteci-yazar Hıncal Uluç, Beyaz TV'de magazin programı sunan Ece Erken'in 'evli ve iki çocuklu adamla yaşadığını' açıklamasının ardından RTÜK Başkanı Şahin’e "Erken'in yaptığı iş, bana tarifini hâlâ yollamadığınız sizin manevi değerlerinize uygun mu düşüyor? Ya da, siz programa değil, yayınlayan kanala göre mi ceza kesiyorsunuz?" diyerek sitemde bulundu.

Halkın manevi değerlerinin nasıl bir tarifte olduğunu merak ettiğini vurgulayan Uluç, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ece Erken, 'Evli ve iki çocuklu bir zengin adamla' birlikte yaşadığını açıklamış. Oysa, yaptığının adı hem yasalarımızda, hem inançlarımızda (İslam, Müslüman, Yahudi olun fark etmez, hepsinde) zina ve suç.. Suçu teşvik etmek ise Türk Ceza Kanunu'nda bile suç.. O zaman Sayın Şahin, Ece Erken'in yaptığı iş, bana tarifini hala yollamadığınız sizin manevi değerlerinize uygun mu düşüyor?

Ya da, siz programa değil, yayınlayan kanala göre mi ceza kesiyorsunuz?" ifadelerini kullanan Uluç, "Bakın, tekrar ediyorum. Konu fevkalade hassas olduğu için aynen yayınlayacağım yazılı cevap istiyorum ki, sonra 'Yanlış anlaşılmış, söylemedim, duymadım' gibi tartışmalar olmasın. Yazılı yollayın siz. Cevabı alınca sizi ararım ben"

Son Güncelleme: 27.02.2020 15:53
Anahtar Kelimeler:
Hıncal UluçEce Erkenşafak Mahmutyazıcıoğlu
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