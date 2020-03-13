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Ece Erken yaşananlara dayanamadı sunuculuktan istifa etti

Sosyal medyada Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yayınladığı ve olay yaratan güvenlik kamerası görüntülerinden sonra Ece Erken, canlı yayında flaş kararını açıkladı ve program sunuculuğundan istifa ettiğini söyledi.

13 Mart 2020 Cuma 13:05
Ece Erken yaşananlara dayanamadı sunuculuktan istifa etti

Sunucu Ece Erken, boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk haberleri ile gündem olmaya devam ederke Erken son yaşananları kaldıramadı ve tatile ihitiyacı olduğunu söyleyerek sunuculuğunu yaptığı programdan istifa etti.

Ece Erken yaşananlara dayanamadı sunuculuktan istifa etti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanma davalasının olduğu 15 yıılık eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, dün sosyal medya hesabı üzerinden Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını söyledi ve arabasının aynalarının kendisi tarafından kırıldığını iddia ederek bir video paylaştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu, paylaştığı videoya düştüğü notla o kadının Ece Erken olduğunu ima ederek, “Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları" notunu yazmıştı. 

Ece Erken yaşananlara dayanamadı sunuculuktan istifa etti

Videonun sosyal medyaya düşmesinden hemen sonra bir açıklama yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ise bugün 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınına bağlanarak "Günah keçisi aranıyorsa burda suçlu benim. Ben kimsenin üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Ben bir yerde yakalanmadım. Bu saatten sonra kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bana saldırmak prim yapmaz. Bu yüzden Ece'ye saldırıyorlar. Dün olmuş bir şey değil bu eski bir görüntü. Gülüp geçtiğim bir şey benim. Pişman değilim, arkasındayım. Herkes sussun, bu saatten sonra konuşan kötü niyetlidir, gaddardır. Bu işin arkasındayım. Hatasıyla sevabıyla arkasındayım." diye konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarının hemen ardından program sunucusu Ece Erken, yaşananların ağır geldiğini vurgulayarak tatile ihtiyacı olduğunu söyledi ve program sunuculuğundan istifa ettiğini açıkladı. Erken, istifası hakkında yaptığı açıklamada, "İstifa etmem istenmedi. Ama benim tatile ihtiyacım var. Ben hiçbir zaman üçüncü şahıs olmadım. Şu saatten sonra kim ne konuşursa konuşsun, Şafak'ın da dediği gibi gaddarlık yapar. Şafak gereken cevabı kanunen verir."

Ece Erken yaşananlara dayanamadı sunuculuktan istifa etti

Ece Erken konuşmasında şunları söyledi:

"Gerçeklerin ortaya çıkacağını da biliyorum. Hiç lafı uzatmayacağım. İstifa etmem istenmedi. Onu da söylersiniz ya... Gerçekten tatile ihtiyacım var. Gerçekten yoruldum. Çünkü ben bir mücadelenin içinde değildim. Mücadelenin içerisinde bir şeyi bozmaya çalışan üçüncü şahıslar olur. Ben hiçbir zaman üçüncü şahıs olmadım. o yüzden de her şeyin arkasında Şafak Bey zaten. Şafak Bey gereken açıklamayı yaptıktan sonra da bana söz söylemek düşmez. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum."

Anahtar Kelimeler:
İstifaEce Erkenşafak MahmutyazıcıoğluBenan Mahmutyazıcıoğlu
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