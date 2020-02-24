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Ece Erken'den yasak aşk iddialarına jet cevap!

Ece Erken yeni ilişkisi ile büyük tepki topladı. Ece Erken'den yasak aşk iddialarına jet cevap geldi!

24 Şubat 2020 Pazartesi 23:13
Ece Erken'den yasak aşk iddialarına jet cevap!

Sunucu Ece Erken’in, Fikret Orman’ın başkanlık döneminde Beşiktaş’ın hukuk işlerini yürüten avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada olay olmuştu.

Ece Erken’in aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun ilişkiyi öğrendikten sonra boşanma davası açtığı söylentileri çıktı.

Ece Erken iddialara yanıt vererek, ‘’Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi göz önünde yaşıyoruz.’’dedi.

Ece Erken’in birçok kişiyi eleştirirken, evli bir kişiyle ilişki yaşaması tepkilere neden oldu.

Son Güncelleme: 24.02.2020 23:13
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