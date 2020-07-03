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Ece Erken'in küslüğü uzun sürmedi

Ece Erken ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile çıktı. Çiftin neşeli anları objektiflere yansıdı.

03 Temmuz 2020 Cuma 17:47
Ece Erken'in küslüğü uzun sürmedi
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Sunucu Ece Erken, olaylı bir aşk yaşadığı evli ve Beşiktaş Kulübünün eski avukatı olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatil yaparken görüntülendi. Mahmutyazıcıoğlu’nun eşiyle problem yaşayan ve otomobillerine saldıran Erken, daha önce sevgilisinden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak bu ayrılık fazla sürmedi.

İlişkisiyle uzun süre gündemi meşgul eden Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Cennet Koyu’nda denize girdi, eğlenceli dakikalar yaşadı. Çift daha sonra Mahmutyazıcıoğlu’nun teknesine binerek akşam yemeğine gitti.


Son Güncelleme: 03.07.2020 17:47
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