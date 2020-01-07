Ece Seçkin küvet pozuna on binlerce beğeni

Türk Pop dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Ece Seçkin sosyal medyayı en aktif olarak kullanan ünlülerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya üzerinde zaman zaman yaptığı paylaşımları ile gündeme gelen Ece Seçkin son olarak yine bomba bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram üzerinde 1.7 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Ece Seçkin en son olarak küvette köpükler içindeyken çektiği bir fotoğrafını kendi hesabında paylaştı. Ece Seçkin’in bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Paylaşım dakikalar içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi. Güzel sanatçının küvette altın küpe ve kolye ile poz vermesi de gözden kaçmadı. İşte Ece Seçkin’in küvet paylaşımı…