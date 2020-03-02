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Ece Uslu'dan anneanne özlemi! Paylaşımı herkesi duygulandırdı

Ece Uslu, vefat eden anneannesine olan özleminin hala devam ettiğini sosyal medya üzerinden paylaştı. Anneannesinin doğum gününü kutlarken yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

02 Mart 2020 Pazartesi 15:26
Ece Uslu'dan anneanne özlemi! Paylaşımı herkesi duygulandırdı

Güzel oyuncu Ece Uslu, vefat eden anneannesi Nebile Fikriye Güvenç'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı. Uslu'nun vefat eden annesine duyduğu özlem ise satılara dökülünce tüm takipçileri bu paylaşıma duygulandı.

Kendisi henüz 19 yaşındayken kaybettiği anneannesi hakkında Instagram hesabının hikaye kısmından mesaj yayınlayaraka 'Yaşasaydın 97 olacaktın' ifadelerini kullanan Ece Uslu mesajına şu satırları ekledi:

Ece Uslu'dan anneanne özlemi! Paylaşımı herkesi duygulandırdı

"Güzel annem benim, bugün doğum günün… Eğer yaşasaydın 97 olacaktın, beraber kutlayacaktık. Ben 19'umdaydım seni kaybettiğimde, çok özledim seni. Hep kalbimdesin melek kalpli, pamuk yüzlüm benim..."

Ece Uslu'nun bu paylaşımı ise tüm takipçilerinde hüzne neden oldu. 

Anahtar Kelimeler:
İnstagramStoryPaylaşımEce UsluAnneanne
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