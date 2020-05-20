Eda Ece'den duyulmamış sözler; Sette öpüşürken...

Yazak Elma'nın Yıldız Eda Ece, katıldığı bir sohbet programında ilgi çekecek itiraflarda bulundu. Vitrini önemsemediğini belirten Ece, karantina sürecinde aldığı kilolardan bahsetti.

Eda Ece'den duyulmamış sözler; Sette öpüşürken...
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Yoga ve meditasyonun yerine bir şey koyamayacağını belirten ;güzel oyuncui özellikle son dönemlerde bu ikisine daha çok ağırlık verdiğini belirterek, "Kaslı olmalıyım, kilo almamalıyım gibi vitrini önemseyen insanlar var. Yaradılışımda o yok. Değer verdiğimi şey dış görünüş olmadı. Ona harcayacağın vakti bir şey izleyerek ve okuyarak geçirmek daha uygun" ifadelerini kullandı.  

Eda Ece'den duyulmamış sözler; Sette öpüşürken...

Yasak Elma'nın Yıldız'ı, "Hayatı 56 kilolarla geçirdim, hiç 48 kilo bir kız olmadım, en iyi halim 53 kilodur. Beyni çalışan insanlar bunu önemsemiyor. Sağlık için yapılan her şeye saygım sonsuz, gym bana göre bir şey değil" sözleriyle şekilciliği eleştirdi.  

Eda Ece'den duyulmamış sözler; Sette öpüşürken...
Karantina sürecinde bilinçiszce yediği için kilo aldığını, ancak kendisine saygısı olan her insan gibi oburluğu kendisine yakıştıramadığını dile getiren 29 yaşındaki güzel oyuncu, , "Bu dönemde önce kilo aldım. Sette iki öğün zor yerken, evde 3-5 çayı, gece falan derken... Aç gözlü olmayı da sevmiyorum. Oburluk kötü bir şey onun dengesi var, insanı olarak da kendime yakıştırmıyorum. Aralarda kendime göre duruyorum. Acı, üzüntü yedirmiyor bana, stres yediriyor. Çok stresliysem, yiyerek hırsımı alıyorum" diye konuştu.  

Eda Ece, konuyu oyunculuğa getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Kadın bedeni üzerinden yapılan şeyleri sevmiyorum. Kadının seksi gösterildiği, daha açık saçık işlerden hoşlanmıyorum. Rol icabı öpüşmek için sette romantik mumlar yakılıp, baş başa bırakılmıyor. Orada ciddi bir iş yetiştirme stresi ve profesyonellik var. Zor bir şey tabii, başka biri olmaya çalışmak da zor. Oyunculuk kolay meslek değil, herkesin yapacağı iş değil."
 


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