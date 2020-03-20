Eda Taşpınar'dan "ev hayatı" notuyla cesur poz!

Dünyayı esir alan bulaştığı her ülkede insanları eve kapatan korona salgınına karşı Türkiyede de ünlü isimler kendilerini eve kapattı ve sosyal medya üzerinde "Evde kal" mesajı ile paylaşım yapmaya başladı.

Ünlü moda ikonu Eda Taşpınar'da yaptığı cesur paylaşım ise takipçilerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve virüsün baş gösterdiği zamanda çekirge yiyerek tepki çeken Eda Taşpınar'da ilginç bir paylaşım geldi.

Cesur pozlarıyla tanınan Taşpınar ise farkını ortaya koyarak siyah mayosuyla yatağından havaya zıpladığı anda çekildiği fotoğrafını paylaştı. Taşpınar'ın "Ev hayatı" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.