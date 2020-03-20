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Eda Taşpınar'dan "ev hayatı" notuyla cesur poz!

Korona virüs salgını sebebiyle kendini ev kapatan Eda Taşpınar sosyal medya üzerinden "ev hayatı" notuyla iddialı bir poz paylaştı.

20 Mart 2020 Cuma 00:37
Eda Taşpınar'dan "ev hayatı" notuyla cesur poz!

Dünyayı esir alan bulaştığı her ülkede insanları eve kapatan korona salgınına karşı Türkiyede de ünlü isimler kendilerini eve kapattı ve sosyal medya üzerinde "Evde kal" mesajı ile paylaşım yapmaya başladı.

Ünlü moda ikonu Eda Taşpınar'da yaptığı cesur paylaşım ise takipçilerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı.

İDDİALI POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve virüsün baş gösterdiği zamanda çekirge yiyerek tepki çeken Eda Taşpınar'da ilginç bir paylaşım geldi.

 Cesur pozlarıyla tanınan Taşpınar ise farkını ortaya koyarak siyah mayosuyla yatağından havaya zıpladığı anda çekildiği fotoğrafını paylaştı. Taşpınar'ın "Ev hayatı" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.

Son Güncelleme: 20.03.2020 00:47
Anahtar Kelimeler:
Eda TaşpınarEvde Kal
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