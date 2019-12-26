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Eda Taşpınar'dan kış günü Paris sokaklarında seksi poz

Moda dünyasının ikoncanı Eda Taşpınar Fransa'da verdiği pozla magazin gündeminde yerini aldı. Eda Taşpınar'dan kış günü Paris sokaklarında seksi pozunu sosyal medyada paylaşması sonrasında kısa sürede beğeni ve yorum yağmuru geldi. İşte o paylaşım.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:48
Eda Taşpınar'dan kış günü Paris sokaklarında seksi poz

Moda sektöründe İkoncan olarak tanınan ve adından sık sık söz ettiren Eda Taşpınar Paris sokaklarında ki seksi pozu ile gündeme bomba gibi düştü.

eda taşpınar

İkoncan Eda Taşpınar, yılbaşı tatili için soluğu Fransa da aldı. Paris sokaklarında kış günü giydiği kıyafet ve verdiği seksi pozunu takipçiler ile paylaşan Taşpınar magazin gündeminde yerini aldı. Derin yırtmaçlı e dikişli değişik elbisesi ile pozlar veren Eda Taşpınar’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

eda taşpınar seksi poz

İlk mesleği olay yaratmıştı

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda ilk yaptığı mesleği anlatarak da gündeme gelmişti "Sıfır beden mankenlerle çalışıyordum. Blumik mankenler vardı. Defile aralarında kusuyorlardı. Kusarken saçlarını, başlarını tutup bir yere çarpmalarını engelliyor, üstlerini temizliyordum. Görevim buydu. Bir de kahve ve koli taşıyordum." Sözleri sonrasında adından söz ettirmişti.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:53
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