Eda Taşpınar'dan kış günü Paris sokaklarında seksi poz

Moda sektöründe İkoncan olarak tanınan ve adından sık sık söz ettiren Eda Taşpınar Paris sokaklarında ki seksi pozu ile gündeme bomba gibi düştü.

İkoncan Eda Taşpınar, yılbaşı tatili için soluğu Fransa da aldı. Paris sokaklarında kış günü giydiği kıyafet ve verdiği seksi pozunu takipçiler ile paylaşan Taşpınar magazin gündeminde yerini aldı. Derin yırtmaçlı e dikişli değişik elbisesi ile pozlar veren Eda Taşpınar’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İlk mesleği olay yaratmıştı

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda ilk yaptığı mesleği anlatarak da gündeme gelmişti "Sıfır beden mankenlerle çalışıyordum. Blumik mankenler vardı. Defile aralarında kusuyorlardı. Kusarken saçlarını, başlarını tutup bir yere çarpmalarını engelliyor, üstlerini temizliyordum. Görevim buydu. Bir de kahve ve koli taşıyordum." Sözleri sonrasında adından söz ettirmişti.