Eda Taşpınar'dan kış günü Paris sokaklarında seksi poz

Moda sektöründe İkoncan olarak tanınan ve adından sık sık söz ettiren Eda Taşpınar Paris sokaklarında ki seksi pozu ile gündeme bomba gibi düştü.
İlk mesleği olay yaratmıştı
Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda ilk yaptığı mesleği anlatarak da gündeme gelmişti "Sıfır beden mankenlerle çalışıyordum. Blumik mankenler vardı. Defile aralarında kusuyorlardı. Kusarken saçlarını, başlarını tutup bir yere çarpmalarını engelliyor, üstlerini temizliyordum. Görevim buydu. Bir de kahve ve koli taşıyordum." Sözleri sonrasında adından söz ettirmişti.
Son Güncelleme: 26.12.2019 08:53