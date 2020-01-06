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Edepsizlik krizinde Ebru Polat'tan Hadise'ye göğüs dekolteli destek

Yılbaşı akşamı verdiği konserde mayo elbisesiyle sahne alan ve eleştiri oklarının hedefi olan Hadise'ye şarkıcı Ebru Polat'tan destek mesajı geldi. Polat, göğüs dekolteli bir fotoğraf paylaşarak güzel şarkıcının yanında olduğunu söyledi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 11:47
Edepsizlik krizinde Ebru Polat'tan Hadise'ye göğüs dekolteli destek

2020 yılında giydiği sahne kıyafetleri ve cesur pozlarıyla magazin gündeminden süşmeyen Hadise, son olarak yılbaşı akşamı üzerinde olan mayo elbisesiyle eleştirilere maruz kaldı. Bazı kullanıcıların edepsizlikle suçladığı Hadise sosyal medya hesabından bu yorumlara sert yanıtlar verdi. 

Edepsizlik krizinde Ebru Polat'tan Hadise'ye göğüs dekolteli destek

Twitter hesabı üzerinden Mevlana'nın bir sözünü paylaşarak yayınladığı mesajında  şarkıcı, "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" diye yazdı. Bu mesaj ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kısa sürede bir çok sanatçı arkadaşından destek mesajları yağan şarkıcıya bir destek de Ebru Polat'tan geldi.

Edepsizlik krizinde Ebru Polat'tan Hadise'ye göğüs dekolteli destek

Şarkıcı Ebru Polat ise konserlerinde tecij ettiği kıyafetlerinden dolayı sürekli eleştirilen meslektaşı Hadise'ye mayolu bir pozunu paylaşarak destek oldu. Instagram hesabından mayolu bir fotoğrafını paylaşan Ebru Polat paylaşımında, "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine, milletten sana ne. Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene” notunu yazdı.

Edepsizlik krizinde Ebru Polat'tan Hadise'ye göğüs dekolteli destek

Anahtar Kelimeler:
Ebru PolatHadise
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