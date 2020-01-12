Edis askerlik fotoğraflarını paylaştı!

Şarkıcı Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik için birliğine teslim oldu. Askere gitmeden önce saç stilini değiştiren Edis fazlasıyla konuşulmuştu. Saçlarını sarı renge boyatan Edis, askerlik görevi için saçlarını kestirmek zorunda kaldı.

Edis Askerlik Halini Paylaştı

Şarkıcı Edis askerlik görevinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının askerlik hali hayranları tarafından çok beğenildi. Edis’in biraz yorgun gözükmesi hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Edis’in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Ünlü şarkıcının hayranları askerliğin kendisine yakıştığı yorumlarında bulundu.