Edis Instagram'da paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi: Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı Edis, sosyal medya uygulaması instagram’da bir kadınla sarıldığı fotoğrafı paylaştı. Edis, kısa süre sonra paylaştığı fotoğrafı sildi. Edis’in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki popçunun ‘Yazdır Artık’ notuyla paylaştığı fotoğraftaki kişi merak konusu oldu.

İddialara göre söz konusu fotoğraftaki kişi Edis’in yakın arkadaşım olarak bahsettiği Aybüke Albere’ydi. Fotoğraftaki kişinin bunundaki hızma nedeniyle bazı kullanıcılar bu kişinin Aybüke Albere olduğunu öne sürdü. Edis’in bu paylaşımı herkesi şaşkına çevirirken, ünlü popçunun hayranları fotoğraftaki kişiyi araştırıyor.

Edis daha önce Aybüke Aldere’yle İzmir’de beri tanıdığını ve çocukluk arkadaşı olduklarını söylemişti. Edis Aldere’nin İzmir’de yaşarken beraber müzik yapma hayalleri kurduğu ve onun sesini hayranlıkla dinlediğini ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 20:46