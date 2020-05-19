Edis Instagram'da paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi: Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı Edis, sosyal medya uygulaması instagram’da bir kadınla sarıldığı fotoğrafı paylaştı. Edis, kısa süre sonra paylaştığı fotoğrafı sildi. Edis’in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki popçunun ‘Yazdır Artık’ notuyla paylaştığı fotoğraftaki kişi merak konusu oldu.
Edis daha önce Aybüke Aldere’yle İzmir’de beri tanıdığını ve çocukluk arkadaşı olduklarını söylemişti. Edis Aldere’nin İzmir’de yaşarken beraber müzik yapma hayalleri kurduğu ve onun sesini hayranlıkla dinlediğini ifade etmişti.Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 20:46