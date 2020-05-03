Edis'ten samimi itiraflar; SabaTümer'e konuştu

Saba Tümer'e Dünyaca ünlü müzik şirketi Warner Music’le albüm için imzalandığı kontrattan bahseden şarkıcı, “Bu dönemlerde albüm için New York’ta kampa girecektim. Basın toplantısı yapılacak, dünyaya duyurulacaktı. Ama korona oldu” dedi. Koronavirüs nedeniyle karantinaya girdikten sınra ''Perişanım'' adlı şarkısını piyasaya süren Edis, ilk şrkısı piyasaya çıktığında babasıyla yaşadığı ilginç diyaloğu şu şekilde dile getirdi:

“Şarkım ilk çıktığında toplu taşımaya binecektim. Babama ‘Ben binemem, şarkım çıktı’ dedim. Babam, ‘Ne diyorsun şimdiden sen’ diye çıkıştı. ‘Haklısın baba’ dedim. Tabii çocuktum o zamanlar.”

İngilizce albümü için gittiği Los Angeles’ta yaşadıklarını anlatan Edis, “Los Angeles’ta komik bir çocuk gördüm kendimde. Beni İtalyan ya Yunan sanıyorlardı. Türk olduğumu öğrenince şaşırıyorlardı. Ünlü müzik prodüktörlerinin stüdyolarına gittim, mesajlar attım. Adamlar sonunda ‘Tamam’ dediler. O süreçte hiç durmadım. Bir şekilde deli kanla insanların bünyelerine girdim” dedi.

Dünyanın önemli müzik şirketlerinden biri olan Warner Music’le albüm için ön kontrat imzalandığını dile getiren Edis,“Aralıkta askerliğimi yaptım. Asker dönüşü Londra’ya gittim, bir hafta kontrat süreci sürdü. Tam bu dönemlerde albüm için New York’ta kampa giriyordum. Basın toplantısı yapılacak, dünyaya duyurulacaktı. Ama korona oldu, albümde askıda şu an” diyerek süreçten bahsetti.



