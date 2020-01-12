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Efsane davulcu Neil Peart hayatını kaybetti

Kanadalı rock grubu Rush'ın davulcusu Neil Peart, beyin kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

12 Ocak 2020 Pazar 13:29
Efsane davulcu Neil Peart hayatını kaybetti

Kanada Ontaria2'da dünyaya gelen ve 1974 yılında Rush grubunun bir parçası olarak tüm dünyaya ismini duyuran Neil Peart sevenlerini üzdü.

Efsane davulcu Neil Peart hayatını kaybetti ile ilgili görsel sonucu

67 yaşındaki efsane davulcu Neil Peart, bir süredir beyin kanseri ile mücadele ediyordu. 3.5 yıl tedavi gören usta isim geçtiğimiz salı günü hayata veda etti. Aile adına açıklama yapan Elliot Mintz, Neil Peart’ün Califonia’ya bağlı Santa Monica kentinde öldüğünü duyurdu.

Efsane davulcu Neil Peart hayatını kaybetti ile ilgili görsel sonucu

45 yıl içinde bulundu Rush grubu ise sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda “Kalbimiz kırık ve derin bir üzüntüyle arkadaşımız, ruh kardeşimiz ve 45 yılı aşkın grup arkadaşımız Neil’in beyin kanseriyle üç buçuk yıllık cesur savaşını salı günü kaybettiği yolundaki berbat haberi sizlerle paylaşmak zorundayız...Huzur içinde uyu kardeş” dedi.

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Son Güncelleme: 12.01.2020 13:29
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