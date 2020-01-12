Efsane davulcu Neil Peart hayatını kaybetti

Kanada Ontaria2'da dünyaya gelen ve 1974 yılında Rush grubunun bir parçası olarak tüm dünyaya ismini duyuran Neil Peart sevenlerini üzdü.

67 yaşındaki efsane davulcu Neil Peart, bir süredir beyin kanseri ile mücadele ediyordu. 3.5 yıl tedavi gören usta isim geçtiğimiz salı günü hayata veda etti. Aile adına açıklama yapan Elliot Mintz, Neil Peart’ün Califonia’ya bağlı Santa Monica kentinde öldüğünü duyurdu.

45 yıl içinde bulundu Rush grubu ise sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda “Kalbimiz kırık ve derin bir üzüntüyle arkadaşımız, ruh kardeşimiz ve 45 yılı aşkın grup arkadaşımız Neil’in beyin kanseriyle üç buçuk yıllık cesur savaşını salı günü kaybettiği yolundaki berbat haberi sizlerle paylaşmak zorundayız...Huzur içinde uyu kardeş” dedi.