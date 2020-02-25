Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın vasiyeti açıklandı!

Dünya'nın en iyi oyuncularından biri olan ve sayısız filme imza atmış Hollywood'un efsane aktörü Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetmişti. Kirk Douglas'ın ölümü aktörün ailesini ve hayranlarını oldukça üzdü. Diğer taraftan Douglas'ın avukatı ise aktörün vasiyetini açıkladı.

61 milyon dolarlık servetin sahibi Kirk Douglas, servetinin 50 milyon dolarını; St Lawrence Üniversitesi, Westwood’daki Sinai Tapınağı, Kaliforniya Culver’deki Kirk Douglas Tiyatrosu ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne kaynak aktaran Douglas Vakfı’na bağışladı.

Kirk Douglas'ın ünlü bir aktör olan 75 yaşındaki oğlu Michael Douglas’a ve diğer çocuklarına servetinden her hangi bir pay bırakmaması dikkat çekerken basında çıkan haberlere göre ise Michael Douglas'ın hali hazırda 300 milyon dolarlık serveti olduğu belirtildi.

Efsane aktör'ün servetinden kalan 11 milyon dolar ise eşi Anne Douglas'a ve ortak çocukları Joel Douglas ile Kirk Douglas'ın ilk evliliğinden olan oğulları Peter ve Michael Douglas arasında bölüneceği öğrenildi.