betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95605
ALTIN
311.602
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7751
EURO
7.0130

Eğlence sektörüne Koronavirüs darbesi!

Ülke genelinde salgına karşı önlemler arttırılırken, sinema gösterim tarihleri ertelendi, konserler, tiyatro oyunları iptal edildi.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:11
Eğlence sektörüne Koronavirüs darbesi!

Koronavirüs vakasının  ilk tesbiti ve ardından da bakanlık tarafından açıklanması ile zaten düşüşte olan sinema ve tiyatro salonları boş kaldı.   Bugün gösterime girmesi planlanan “Müstakbel Damat”, “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” ve “Malazgirt 1071”in vizyon tarihleri ertelendi. “Adanış Kutsal Kavga” filminin 20 Mart’taki gösterimi iptal oldu. Tüm dünyada merak beklenen James Bond serisinin yeni filmi “No Time to Die” ve “Peter Rabbit 2: The Runaway” filminin de salgın nedeniyle vizyon tarihi değiştirildi.

Eğlence sektörüne Koronavirüs darbesi!

Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı “9 Kere Leyla” filminin galası bu pazar yapılacaktı fakat gala iptal edilip, gösterim tarihi ertelendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedbirlere dayalı olarak, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB’ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin şimdilik ay sonuna kadar durdurulduğunu duyurdu. Nisan ayının başında yeniden değerlendirme yapılacağını belirtti. İSMEK, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri, İBB’ye ait 13 kültür merkezi, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Müzesi, Panorama 1453 Müzesi, Miniatürk, Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi, Karikatür ve Mizah Merkezi ile İtfaiye Müzesi 1 Nisan’a kadar salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olacak.

Eğlence sektörüne Koronavirüs darbesi!

Tiyatro cephesinde ise; CibaliKarakolu bir süre seyircisiyle buluşamayacak. 

Eğlence sektörüne Koronavirüs darbesi!

25 mart'ta Kozzy Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan 'Plastik Aşklar' oyunu iptal kararı aldı. 


Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından “Sevgili arkadaşlar, değerli seyircilerim. Hâl böyleyken böyle. Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkça duyuru yapacağım.” diye bir duyuru yaptı. 

Erol Evgin ve Gökhan Tepe de mart sonuna  kadar sahne almayacaklarını açıkladılar. 

Son Güncelleme: 14.03.2020 00:40
Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazOya BaşarKoronavirüsIptal Olan SahnelerIptal Olan OyunlarEğlence
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hukuk fakülteli türkücü! Hakimliği bıraktı, türkücülüğe soyundu!
Hukuk fakülteli türkücü! Hakimliği bıraktı, türkücülüğe soyundu!
Şeyma Subaşı iddiaları yanıtladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı.
Şeyma Subaşı iddiaları yanıtladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı.
İçişleri Bakanlığı, Şeyma Subaşı'nın kural tanımayan sevgilisi hakkında harekete geçti
İçişleri Bakanlığı, Şeyma Subaşı'nın kural tanımayan sevgilisi hakkında harekete geçti
Rusya'nın 2020 Eurovision şarkısı belli oldu!
Rusya'nın 2020 Eurovision şarkısı belli oldu!
Cem Yılmaz’dan Demet Akalın’a: “haberimiz yok”
Cem Yılmaz’dan Demet Akalın’a: “haberimiz yok”
Anne adayı Ebru Şancı'yı şok eden ultrason detayı
Anne adayı Ebru Şancı'yı şok eden ultrason detayı

Popüler Haberler

Hercai Asiye Kimdir? Gerçek adı nedir? Zuhal Yalçın hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
SGK rapor parası ne zaman yatar? T.C. Kimlik Numarası İle rapor parası sorgulama
Kredi kartı yapılandırması yapan kişi kredi çekebilir mi?
Pandemi nedir? Kısaca pandemi anlamı - DSÖ 'dan korona virüsü açıklaması!
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet barınma yardımı şartları nelerdir? Barınma yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?
iPhone RAM temizleme ve boşaltma işlemi nasıl yapılır?
Prize takılı bırakılan telefon şarj cihazları ne kadar elektrik harcıyor?
13 Mart 2020 Atv, Fox TV, Kanal D, TV8, Star TV, Show TV ve TRT 1 yayın akışı ortaya çıktı. İşte 13 Mart 2020 Cuma yayın akışları içerisindeki programlar
2020 Uzlaştırmacı ücretleri ne kadardır? Uzlaştırmacı ne iş yapar?
Savaşçı Haydar öldü mü, yeni bölümde Sarp Levendoğlu diziden ayrılacak mı?
Baraj dizisi ne zaman başlıyor? Fox TV Baraj dizisi konusu ve oyuncuları
Wuhan nerededir? Haritadaki yeri neresidir? Wuhan nüfusu 2020’de ne kadar oldu? Corona virüsünden kaç kişi öldü?
Bein Sports maçları şifresiz mi yayınlayacak? Corona Virüs nedeniyle şifresiz yayın gündemde!
Netflix yeni türk dizisi Sıcak Kafa konusu ve oyuncuları
İran ve Irak 'ta görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
Haksız fahiş fiyat artışı şikayet bildirimi nereden nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı eş durumu tayinleri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Hızlı yağ yakmanın yolları nelerdir? Sağlıklı ve hızlı yağ yakma için öneriler
Pandemi nedir? Kısaca tıp dilinde pandemi tanımı ve pandemik hastalıklar!
Survivor 2020'ye yeni katılan yarışmacı Ezgi Hocaoğlu kimdir? Ezgi Hocaoğlu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.