Eğlence sektörüne Koronavirüs darbesi!

Koronavirüs vakasının ilk tesbiti ve ardından da bakanlık tarafından açıklanması ile zaten düşüşte olan sinema ve tiyatro salonları boş kaldı. Bugün gösterime girmesi planlanan “Müstakbel Damat”, “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” ve “Malazgirt 1071”in vizyon tarihleri ertelendi. “Adanış Kutsal Kavga” filminin 20 Mart’taki gösterimi iptal oldu. Tüm dünyada merak beklenen James Bond serisinin yeni filmi “No Time to Die” ve “Peter Rabbit 2: The Runaway” filminin de salgın nedeniyle vizyon tarihi değiştirildi.

Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı “9 Kere Leyla” filminin galası bu pazar yapılacaktı fakat gala iptal edilip, gösterim tarihi ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedbirlere dayalı olarak, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB’ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin şimdilik ay sonuna kadar durdurulduğunu duyurdu. Nisan ayının başında yeniden değerlendirme yapılacağını belirtti. İSMEK, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri, İBB’ye ait 13 kültür merkezi, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Müzesi, Panorama 1453 Müzesi, Miniatürk, Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi, Karikatür ve Mizah Merkezi ile İtfaiye Müzesi 1 Nisan’a kadar salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olacak.

Tiyatro cephesinde ise; CibaliKarakolu bir süre seyircisiyle buluşamayacak.

25 mart'ta Kozzy Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan 'Plastik Aşklar' oyunu iptal kararı aldı.



Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından “Sevgili arkadaşlar, değerli seyircilerim. Hâl böyleyken böyle. Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkça duyuru yapacağım.” diye bir duyuru yaptı.

Erol Evgin ve Gökhan Tepe de mart sonuna kadar sahne almayacaklarını açıkladılar.