Elçin Sangu Kimdir? Kaç Yaşındadır? Elçin Sangu rol aldığı yapımlar ve diziler

Ekranların sevilen ve tanınan oyuncusu Elçin Sangu’nun hayatı oldukça merak edilmektedir. Sangu 1985’te İzmir’de dünyaya gelmiştir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk dersleri almıştır. Oyunculuk hayatına Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde aldığı rol ile başlamıştır. Kiralık Aşk dizisi ile de yıldızı parlayan güzel oyuncu birçok dizide rol almıştır. Son olarak rol aldığı dizi Çarpışma’da Zeynep karakterini canlandırmıştır.
Elçin Sangu’nun rol aldığı yapımlar aşağıda yer almaktadır.
Elçin Sangu’nun Rol Aldığı Diziler
- Öyle Bir Geçer Zaman Ki- Jale – 2011
- Aşk Kaç Beden Giyer? -Nehir – 2012
- Bir Aşk Hikayesi - Eda
- Kurt seyis ve Şura- Güzide – 2014
- Sevdam Alabora -Zeynep – 2014
- Kiralık Aşk Defne – 2015
- Yaşayamayanlar -Mia – 2018
- Çarpışma -Zeynep– 2018
Elçin Sangu’nun Rol Aldığı Filmler
- Mutluluk Zamanı -Ada – 2017
- Kız Meselesi -2018
Son Güncelleme: 28.12.2019 17:50