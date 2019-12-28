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Elçin Sangu Kimdir? Kaç Yaşındadır? Elçin Sangu rol aldığı yapımlar ve diziler

Ekranların beğenilen oyuncusu Elçin Sangu güzelliği kadar yetenekli oyunculuğuyla da dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Kızıl saçlı güzel olarak tanınan Elçin Sangu’nun hayatı, rol aldığı diziler ve yaşı sevenleri tarafından merak ediliyor. İşte güzel oyuncu hakkında tüm merak edilenler..

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:50
Elçin Sangu Kimdir? Kaç Yaşındadır? Elçin Sangu rol aldığı yapımlar ve diziler

Ekranların sevilen ve tanınan oyuncusu Elçin Sangu’nun hayatı oldukça merak edilmektedir. Sangu 1985’te İzmir’de dünyaya gelmiştir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk dersleri almıştır. Oyunculuk hayatına Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde aldığı rol ile başlamıştır. Kiralık Aşk dizisi ile de yıldızı parlayan güzel oyuncu birçok dizide rol almıştır. Son olarak rol aldığı dizi Çarpışma’da Zeynep karakterini canlandırmıştır.

Aslan burcu olan güzel oyuncu 1.68 boyundadır ve 59 kilodur.

Elçin Sangu Kimdir? Kaç Yaşında? Kızıl Saçlı Güzel ile ilgili görsel sonucu

Elçin Sangu’nun rol aldığı yapımlar aşağıda yer almaktadır.

Elçin Sangu’nun Rol Aldığı Diziler

  • Öyle Bir Geçer Zaman Ki- Jale – 2011
  • Aşk Kaç Beden Giyer? -Nehir – 2012
  • Bir Aşk Hikayesi - Eda
  • Kurt seyis ve Şura- Güzide – 2014
  • Sevdam Alabora -Zeynep – 2014
  • Kiralık Aşk Defne – 2015
  • Yaşayamayanlar -Mia – 2018
  • Çarpışma -Zeynep– 2018

Elçin Sangu’nun Rol Aldığı Filmler

  • Mutluluk Zamanı -Ada – 2017
  • Kız Meselesi -2018
Son Güncelleme: 28.12.2019 17:50
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