Elçin Sangu Kimdir? Kaç Yaşındadır? Elçin Sangu rol aldığı yapımlar ve diziler

Ekranların sevilen ve tanınan oyuncusu Elçin Sangu’nun hayatı oldukça merak edilmektedir. Sangu 1985’te İzmir’de dünyaya gelmiştir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk dersleri almıştır. Oyunculuk hayatına Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde aldığı rol ile başlamıştır. Kiralık Aşk dizisi ile de yıldızı parlayan güzel oyuncu birçok dizide rol almıştır. Son olarak rol aldığı dizi Çarpışma’da Zeynep karakterini canlandırmıştır.

Aslan burcu olan güzel oyuncu 1.68 boyundadır ve 59 kilodur.

Elçin Sangu’nun rol aldığı yapımlar aşağıda yer almaktadır.

Elçin Sangu’nun Rol Aldığı Diziler

Öyle Bir Geçer Zaman Ki- Jale – 2011

Aşk Kaç Beden Giyer? -Nehir – 2012

Bir Aşk Hikayesi - Eda

Kurt seyis ve Şura- Güzide – 2014

Sevdam Alabora -Zeynep – 2014

Kiralık Aşk Defne – 2015

Yaşayamayanlar -Mia – 2018

Çarpışma -Zeynep– 2018

Elçin Sangu’nun Rol Aldığı Filmler